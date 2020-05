Vydali jsme se autem do Chorvatska. A dobro došli

Do Rakouska jsme se rozhodli dostat přes hraniční přechod Dolní Dvořiště. Těsně před hranicí jsme narazili na frontu vozidel, ve které jsme se ale zdrželi jen asi pět minut. Na české straně po nás kontrolující policisté chtěli jen doklad totožnosti. Doklad o bezinfekčnosti nebyl nutný, ten budeme potřebovat až při návratu zpět do Česka.

Podle policistů se Češi přes hranici do Rakouska moc nehrnou. „Zatím je to v řádu jednotek. A to nejsou dovolenkáři, ale majitelé nemovitostí, kteří tam jedou dům připravovat na sezónu,“ prozradil Novinkám jeden z kontrolujících.