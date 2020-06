Chorvaté se koronaviru nebojí

Hlavně mladí si pobyt venku a v restauracích užívají. „Země se vzpamatovává, lidé se scházejí v kavárnách a barech, jinak tu není nic moc co dělat, protože všechny akce jsou zrušené,“ řekl Novinkám mladý student Ivan, který si vyšel na procházku nafotit krásy Zadaru pro svou ročníkovou práci.

„Zatím jsme tu nepotkali žádné turisty, jste první, ale věříme, že se brzy objeví, tady bylo tak málo nakažených, že není důvod sem nejet,“ řekla Diana s tím, že mladí lidé určitě strach z nákazy nemají, ani obavy z toho, že by do země mohli vir přivézt turisté, ale podle ní by starší obyvatelstvo mělo stále dodržovat určitá pravidla a nechodit na místa, kde se shlukuje hodně lidí.