Na konci května neobvyklé. Na chorvatských plážích se sluní jen pár místních

„Přijeli jsme sem navštívit kamaráda, jsme ze Záhřebu. Je tu rozhodně méně turistů než normálně touto dobou. Rozhodně je to kvůli koronaviru a situaci ve světě. Uvidíme, jak to bude vypadat za pár měsíců,“ řekl Novinkám Mario s tím, že on osobně strach z nakažení koronavirem nemá.

Málokoho zde také potkáte s rouškou na obličeji. Podle Chorvatů není potřeba ji vůbec nosit. „Myslím, že roušky by měli nosit ti, co jsou nakažení nebo mají i jinou nemoc, protože takhle se nešíří aerosol do vzduchu. Myslím, že když jste zdravý a víte to a nestýkal jste se s různými lidmi různých národností, tak není nutné ji nosit. Možná v malých prostorech, kde je to přeplněné,“ myslí si mladý Chorvat.