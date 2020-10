Obavy v Trumpově okolí. Strachujeme se, že se jeho stav zhorší, říká poradce

Už včera Bílý dům informoval, že se Trump , ač nakažen koronavirem, cítí velmi dobře a uchýlil se s manželkou Melanií do izolace. Večer před jeho převozem do vojenské nemocnice ale vyšly na povrch informace, že se cítil unavený, a především měl horečku.

Pokud by byl Trumpův stav vážný, či by dokonce zemřel, situace by se výrazně zkomplikovala právě kvůli volbám. Republikáni by totiž narychlo museli uspořádat nový nominační sjezd a vybrat nového kandidáta.