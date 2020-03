Vláda jednala o nových opatřeních proti koronaviru

Vláda rozhodla o prodloužení omezení volného pohybu lidí po ČR, a to až do 11. dubna. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) již dříve avizoval, že se toto opatření kvůli koronaviru prodlouží nejméně o jeden týden. Stejně dlouho pak budou zavřené také restaurace a většina obchodů.

Povinnost nosit roušku se nebude nově vztahovat na děti do dvou let a na řidiče motorových vozidel. Doposud museli roušku nosit na veřejnosti všichni.

Do čtrnáctidenní karantény budou muset nově všichni, kteří se vrátili zpět do České republiky ze zahraničí. Doposud karanténa platila pouze pro lidi vracející se z rizikových zemí.

„Je to rozhodnutí, ke kterému dospěl pan premiér. Vracíme se tak k modelu, který tady byl na začátku, že za krizové řízení odpovídá ministerstvo vnitra, a zdravotnictví bude dělat to, co mu náleží, a to, v čem jsou profesionálové,“ sdělil v pondělí Novinkám Hamáček.