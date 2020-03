Do krizového štábu lékař, bývalý voják a expolicisté. Jsou to i politici

Ačkoli premiér Andrej Babiš ( ANO ) nabídl v úterý opozici tři místa pro odborníky, partaje chtějí vyslat sedm lidí. Jde o bývalého policejního prezidenta, nyní šéfa senátního klubu ODS Martina Červíčka . Dalším z aktivních politiků je někdejší policejní vyšetřovatel, nyní poslanec KSČM Zdeněk Ondráček , od lidovců míří do štábu lékař a poslanec Vít Kaňkovský .

TOP 09 už v úterý oznámila nominaci předsedy stomatologické komory Romana Šmuclera. Podle šéfky topky Markéty Pekarové Adamové by měli být v ústředním krizovém štábu lidé, kteří vědí, jak to chodí v terénu a jak doporučení dopadají do praxe.