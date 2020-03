Česko chce zrychlit pomalé testování. Jak je to v jiných zemích?

Česko má k úternímu večeru 434 potvrzených případů nákazy, tři lidé se uzdravili, nikdo následkům onemocnění nepodlehl. Celkově se u nás zatím oficiálně testovalo přes 6600 osob, což je asi 0,62 obyvatele z 1000.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je základem při boji s nemocí zkrátka „testovat, testovat a testovat“.

Celý proces se má zrychlit, až budou testování moci provádět i další laboratoře. Vláda se nakonec v úterý podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly dohodla s Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou na spolupráci při testování pacientů na přítomnost koronaviru.

Laboratoře těchto odborných institucí disponují moderními přístroji, kapacita testování by se tak mohla zvýšit až o 4000 vzorků denně.

Kdyby však soukromá laboratoř Tilia, která už dříve detekovala dva pozitivní jedince, mohla testovat dále, mohli bychom podle lékařky laboratoře Soni Pekové mít už teď o tisíce otestovaných lidí více.

Už v minulých dnech ale testování v ČR zrychlilo, jelikož zatímco do 10. března se v tuzemsku otestovalo méně než 200 lidí denně, v neděli 15. března se poprvé překročila tisícovka otestovaných během jediného dne (1003). V pondělí jich bylo 1234.

Z údajů slovenského resortu zdravotnictví vyplývá, že testů se tam udělalo něco přes 1900.

Jak jsou na tom naši sousedé a další státy?

Němci nesdělují negativní výsledky testů

Na Slovensku je bylo k úternímu večeru 97 případů nemoci Covid-19. Z údajů slovenského resortu zdravotnictví vyplývá, že testů se zatím udělalo něco přes 1900. Počet testovaných na tisíc obyvatel je tedy menší než v ČR, číslo je 0,34.

Příklady testování v různých zemích: celkový počet testovaných* počet testovaných na 1000 obyvatel Česko 6600 0,62 Slovensko 1900 0,34 Polsko 8000 0,21 Rakousko 10 300 1,17 Itálie 140 000 2,31 Jižní Korea

286 700 5,57 * čísla jsou přibližná k 17. březnu

To náš severní soused Polsko již otestovalo k poledni 7899 lidí, jak Novinkám potvrdil tiskový odbor tamního ministerstva zdravotnictví. Mluvčí resortu Wojciech Andrusiewicz doplnil, že denně se v 19 polských laboratořích provádí 1000-1500 testů, přičemž v úterý 17. března už jich bylo ještě více než 1500. „Denní kapacitu máme tři tisíce testů,“ poznamenal. Je třeba zohlednit, že země má 38 milionů obyvatel, počet testů na tisíc obyvatel je tak jen 0,21.

Poláci evidují v úterý podle stanice TVN24 sice zatím jen 205 pozitivně testovaných, avšak už pět lidí zemřelo.

Němci čísla neuvádějí, Rakušané ano

Německo má podle dopoledního propočtu Bildu přes 7200 nakažených koronavirem. Institut Roberta Kocha hodnotí riziko pro obyvatele jako vysoké. Ani přibližná, ani neaktuální čísla testovaných se nicméně nedozvíme.

„Vzhledem k tomu, že je Německo federativním státem, jsou místní zdravotnické orgány pověřeny informováním jen o jednotlivých případech a provedených testech. V Německu podle zákona o ochraně před infekcemi neexistuje žádná zákonná povinnost hlásit odpovědným orgánům také negativní výsledky testů. Současné ohnisko nákazy je navíc u nás velmi dynamické, proto Spolkové ministerstvo zdravotnictví nemůže poskytnout celkové počty provedených testů,“ napsala Novinkám Teresa Nauberová z tiskového oddělení úřadu.

Úplné informace naopak zveřejňuje Rakousko. Podle dat tamního Spolkového ministerstva zaměstnanosti, sociálních věcí a ochrany spotřebitele je u jižních sousedů ČR celkem 1132 nakažených virem SARS-CoV-2 a tři mrtví, přičemž bylo otestováno 10 278 osob. Rakušané jsou aktivnější, na tisíc obyvatel je testováno přibližně 1,17 člověka.

O den dříve, tedy v pondělí 16. března, byla čísla u jižního souseda taková: 1016 infikovaných, 8490 testovaných (a tří zmínění zemřelí).

Italové testují nejhorečněji

V evropském ohnisku Itálii je v tuto chvíli 31 506 potvrzených případů nákazy a 2503 úmrtí. Italové nyní reagují masivně, otestovali už zhruba 140 tisíc lidí. V Itálii jde o 2,31 osoby z tisíce obyvatel, jsou tedy nejaktivnější i co do počtu obyvatel v zemi, byť jsou k tomu samozřejmě i dohnáni okolnostmi.

V Číně, odkud koronavirus přišel, je sice nakažených cca 81 tisíc, nemoci ale nepodlehlo o moc větší množství lidí – oficiálně 3226.

Španělsko, druhá nejpostiženější evropská země, mělo během dne 11 409 nakažených a 499 úmrtí. Jen za poslední dny tam zvládli přes 30 tisíc testů, přesto to podle veřejnoprávní stanice RTVE nestačí na splnění požadavků WHO... Za den tam přibylo více než 2000 nakažených.

Ve Velké Británii bylo v pondělí evidováno 1543 případů z více než 44 100 testů. Podle webu magazínu Wired se však nebude dařit plnit potenciální limit 10 tisíc otestovaných za den, protože britský zdravotní systém se zřejmě bude primárně zaměřovat na identifikaci těch nejtěžších případů, které jsou v nemocnicích.

Spojené státy otestovaly přes 25 tisíc lidí, podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je 3489 nakažených a 68 pacientů v USA zemřelo.

Ne vždy dostupné aktuální informace

Aktuální údaje o testovaných jsou u mnohých států hůře k sehnání (příklad Německa), případně jsou data stará. I proto vědecký portál Our World in Data, který mapuje situaci v některých zemích, upozorňuje, že co se týká počtů testování, většinou jejich statistiky končí kolem 12. března – vzhledem k všeobecné malé dostupnosti a nesnadné ověřitelnosti těchto údajů.

I tak jsou ale některá neaktuální fakta pro srovnání zajímavá: Jižní Korea má teď 8320 nemocných a 83 mrtvých, avšak jen do 13. března udělali 250 tisíc testů – my do té doby méně než 3000, jenže Jihokorejců je přes 51 milionů. A nyní už otestovali 286 700 lidí, takže 5,57 osoby na tisíc obyvatel.