Milan Hnilička

Hnilička se narodil v roce 1973 v Litoměřicích. V letech 1989-92 chytal za kladenský ligový tým a poté ve svých devatenácti letech odešel do USA, protože se chtěl probojovat do NHL. To se mu nepovedlo, a proto hrál v USA pouze nižší soutěže. Po pár letech se vrátil zpět do České republiky, kde hrál dva roky za Kladno a poté odešel do pražské Sparty.