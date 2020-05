Ruský premiér se nakazil koronavirem

Prezident Vladimir Putin kvůli pandemii prodloužil období pracovního klidu do 11. května, od dalšího dne má podle hlavy státu následovat postupné uvolňování platných omezení.

Podle zástupkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Rusko Melity Vujnovičové se s postupným uvolňováním restrikcí bude moci začít 12. května. Uvedla však, že k tomu dojde pouze tehdy, když bude počet nových případů setrvale klesat. To se však zatím neděje.

Varovala, že zásadní je chování obyvatel: „Následující dva týdny jsou teď klíčem pro zastavení šíření viru, aby se neustále snižoval počet nových případů infekce a mohli jsme říci, ano, nyní je možné zvážit, jaká opatření by šlo oslabit - 12. květen vypadá jako logické datum.“

Odstraňování omezení musí být postupné, a ne plošné, zdůraznila Vujnovičová. Musí se podle ní postupovat podle aktuální situace v každém regionu: „Neznamená to najednou všechno otevřít, protože to jistě povede k nárůstu nemocných. Je důležité, aby celá společnost chápala všechna opatření, vzdálenost mezi lidmi, dezinfekci rukou, prevenci na pracovních místech, jinak tento kolotoč znovu začne.“

Vujnovičová upozornila i na špatnou situaci v Moskvě, kde je už 53 739 nakažených a denně jich přibývá 2800 až 3000, naposled to bylo dokonce 3093 nově infikovaných. „Je potřeba, aby se toto číslo neustále snižovalo,“ řekla Vujnovičová. „Pak to bude znamenat, že se snížil počet lidí přenášejících virus. To je potřeba kontrolovat,“ dodala ještě.