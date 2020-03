Pozor na půjčky, v krizi se splácí mnohem hůř

Nezisková organizace Člověk v tísni už kvůli dluhovým hrozbám rozšířila poradní helplinku 774 392 950, na níž jsou odborníci připraveni od pondělí do pátku mezi 8.00 a 18.00 zdarma poradit. „Největší ohrožení plyne z toho, že lidé, kteří se dostanou do nouze, se upínají k tomu, že teď je malér, ale za dva měsíce bude vše při starém,“ řekl Právu odborník na exekuce Daniel Hůle z Člověka v tísni.

I jejich průzkum mezi 2200 klienty potvrdil, že si velká část vůbec neuvědomuje hloubku problému. „Třeba si myslí, že opatření skončí 1. dubna a pak půjdou do práce. Spousta lidí ve víře, že to je na pár týdnů, si vezme úvěry s tím, že je snadno splatí,“ přiblížil Hůle.

„Už teď lidem chodí SMS, jež jim vykouzlí úsměv na tváři. To hlavně mikroúvěrové společnosti, které vidí příležitost využít jejich tísně a víry, že bude líp. Banky se do toho moc nehrnou, protože si míru krize uvědomují,“ řekl Hůle.

Velké problémy pak čekají lidi v exekucích, jimž poklesnou příjmy či ztratí zaměstnání. Zejména lidé v insolvenci. Podle zákona účinného do loňského léta musí splatit 30 procent svých dluhů do pěti let, aby dosáhli oddlužení. Jenže i když třeba tři roky poctivě spláceli, ale nyní tu možnost ztratí, vyjde jejich snaha vniveč. Starší zákon nepočítá s možností přerušení splátek. Ti, co podali insolvenci podle nového zákona, mohou požádat až o tříměsíční odklad.