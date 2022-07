Babiš: Hrad zvážím, jsem v podstatě na odchodu

Budete kandidovat na prezidenta?

To nevím. Zeptejte se až v pátek 4. listopadu 2022.

Proč 4. listopadu?

Protože termín pro podání kandidátek je 8. listopadu.

Proč takhle na poslední chvíli?

Protože jsem se tak rozhodl. Stále zvažuji pro a proti. Všichni si myslí, že budu kandidovat. Předseda Senátu Vystrčil už vyhlásil termín voleb, a to hlavně kvůli Babišovi, protože si myslí, že budu kandidovat, protože má pocit, že kampaň, kterou dělám v rámci zářijových komunálních a senátních voleb pro hnutí ANO, je kampaň prezidentská. Není to prezidentská kampaň.

Tomu nikdo nevěří.

To je váš problém.

Jste na billboardech, objíždíte zemi s obytňákem, ale v komunálních ani v senátních volbách nekandidujete.

Jsem předseda hnutí, který vždycky všechny volby odpracoval.

Jak to vyúčtujete, když budete kandidovat na prezidenta?

Kdybych oznámil kandidaturu, tak se všechno dopočítá.

Říkal jste nejdřív, že kandidaturu oznámíte v září, a teď jste řekl, že až na poslední chvíli. Je to kvůli tomu, že 12. září začne váš soud kvůli Čapímu hnízdu?

To s tím nemá nic společného. Ale asi není náhoda, že soud bude zase těsně před volbami. Takže hlavní téma voleb bude zase Čapí hnízdo, jak to bylo v roce 2017. To je stále dokola. Myslím, že lidi už z toho mají srandu.

Co říkáte u vás v hnutí, když se vás ptají, jestli budete kandidovat?

Víte, že se mě ani neptali?

Tomu nevěřím.

Bavili jsme se o tom, a pokud nebudu kandidovat, tak bude jiný kandidát nebo někoho podpoříme.

Jak byste mohli vygenerovat za čtyři dny nového kandidáta? Ve standardní straně by o tom dopředu diskutovali. Jenom to posiluje zdání, že jste hnutí jednoho muže, který o všem rozhoduje sám.

To je nesmysl. Podívejte, ty vaše standardní strany nejsou schopné žádného kandidáta navrhnout. My o tom budeme diskutovat, bude se hlasovat, až to bude na stole. Budeme to řešit až po komunálních volbách, takže na to máme celý říjen.

Pořád jste mi neodpověděl, proč až takhle pozdě?

Protože jsem se tak rozhodl.

Žádný věcný důvod nemáte?

Mám nějakou etapu života za sebou a v podstatě jsem už na odchodu z politiky. Je to důležité životní rozhodnutí, a proto si na to dávám čas.

Jak to bude s vaším podnikáním? Vrátíte se do čela Agrofertu?

Nepodnikám, teď dělám opoziční práci. Když nebudu v politice, tak se vrátím k podnikání.

A to se rozhodne?

4. listopadu.

Když nebudete kandidovat na Hrad, budete pokračovat v opozici a půjdete do dalších voleb?

Já jsem už řekl, že nepůjdu do dalších voleb.

Takže prezidentské volby a pak politický důchod?

Nevím. Zeptejte se mě až potom.

Ke spekulacím, že plánujete kandidovat na Hrad, nahrává i to, že nejste skoro ve Sněmovně. Máte jen čtvrtinovou účast na hlasování.

Chodím do Sněmovny podle toho, jak dostanu povel od paní předsedkyně klubu Schillerové, podle toho, jak jsme vypárováni, protože tam často nechodí ministři koalice.

Myslíte, že děláte práci poslance poctivě?

Já si myslím, že ji dělám velmi poctivě, protože jsem jeden z mála, který pravidelně chodí do kanceláře poslance. Já ji mám v Roudnici nad Labem a po volbách mi tam chodilo denně až 50 až 60 lidí a teď chodím mezi lidi. V pondělí byl poslanecký den a byl jsem na výjezdu, takže chodím mezi lidi, a to považuji za svoji práci. Chodit mezi lidi, vnímat, co říkají.

A dělat prezidentskou kampaň.

Ne.

Říkají vám lidi, abyste kandidoval?

Někteří mi říkají, abych kandidoval a někteří mi říkají, abych byl zase premiér, protože máme neakčního, neschopného premiéra, který nic neřídí, který neplní, co sliboval. Sliboval, že bude bojovat proti zákazu spalovacích motorů. A co se stalo. Slováci, Italové, Portugalci, Bulhaři a Rumuni hlasovali proti zákazu spalovacích motorů, a Česká republika se nepřidala. Ještě navíc Česko souhlasilo se zařazením budov do systému emisních povolenek.

Také neplníte sliby. Lidem jste řekl, že když budou sbírat podpisy, že budete kandidovat, a teď říkáte, že ani podpisy nebudete potřebovat, že vám stačí podpisy poslanců.

Ale to nemá nic společného s tím, co říkám, jak nefunguje pan premiér. Jeho projev k národu, to byla slabá tiskovka. Bylo to trapné. Když jsem měl projevy jako premiér, tak jsem nikdy nesvaloval vinu na někoho jiného. Naopak jsem opozici vyzýval, abychom se společně poprali s covidem. Pan premiér Fiala hned ve třetí větě mluvil o Babišově vládě.

Co je na tom špatného, že Česko by mělo být energeticky samostatnější?

Pan Fiala řekl pět zásadních lží. První, že vysoká inflace je způsobena chováním minulé vlády, která zemi zadlužovala. To je lež, jsme šestou nejméně zadluženou zemí v EU. My jsme dali lidem peníze a inflace byla v prosinci 5,3 procenta. Fiala lidem peníze nedal a má 16 procent. Neříkáme, že on způsobil inflaci, my říkáme, že není schopný s inflací bojovat.

Největší lež byla, že jsme neprodloužili nákup norského plynu. ODS v rámci kupónové privatizace všechno rozprodala, zničila banky. ČSSD je privatizovala za hubičku, privatizovala uhlí a plyn. A pan politolog, pan premiér není schopen pochopit, že když státní podnik Transgas v roce 1997 uzavřel smlouvu na norský plyn na dvacet let a v roce 2002 Transgas prodala vláda Miloše Zemana za podpory ODS společnosti RWE, tak ten kontrakt odešel s firmou, která to koupila. To mu snad dělají poradci naschvál, že z něho dělají hlupáka, protože je jasné, že my jsme s tím nemohli vůbec nic dělat.

Vy jste nemohli dělat něco, abychom nebyli tak závislí na ruských zdrojích?

Nemohli, protože nemáme nic.

Nemohli jste nakoupit plyn z Norska?

Kdo to měl nakupovat?

Česká vláda.

Jaká česká vláda? Jste mimo, vy tomu nerozumíte, sorry. Kdo měl nakupovat? Kdo má státní firmy? Polák má všechno – rafinérie, energetiku. Stejně jako Slováci, Rakušané a Maďaři. My nemáme nic. Nemáme plynárny, trubky ani zásobníky. I ČEZ zprivatizovali z 30 procent. Vy tomu nerozumíte stejně jako Fiala. Plyn se kupuje na burze. A v té trubce je pomíchaný norský, ruský, americký, katarský LNG.

Podle vás česká vláda nemá vůbec žádnou páku?

Pan Fiala se může rozhodnout, jestli si ráno vezme bílou košili, nebo modrou nebo ponožky černé. O českých rafinériích rozhoduje předseda polské vlády Morawiecki a o distribuci zase maďarský premiér Orbán prostřednictvím státních firem.

A proč by to nešlo koupit zpátky?

Proč by to ty firmy dělaly, když mají takové obrovské zisky? To je další nesmysl, který vykládá premiér, že budeme kupovat elektrárny. Jaké, od koho? Kdo to bude prodávat? Vždyť ČEZ má o 300 procent vyšší zisk za první kvartál a vláda si vzala jen o 20 procent vyšší dividendu.

My jsme jim jasně řekli, že si mají vzít podstatně víc. Je to banda diletantů, kteří tomu vůbec nerozumějí. Tam není jeden ekonom, nemají žádné zkušenosti, nerozhodují a vykládají nesmysly.

Co budete dělat, až přijde vláda a bude chtít prosadit sektorovou daň na energetické firmy?

Je to k debatě. Zisky energetických společností jsou extrémní. Maďarsko to zavedlo na dva roky, a dokonce i někteří odborníci říkají, že by se to dočasně mělo zdanit.

Hlasovali byste pro?

My říkáme, že není potřeba navyšovat daně, protože počet zdrojů je dostatečný. Problém je spíš v tom, že peníze, které vybírají dodatečně od lidí, nechtějí lidem vrátit.

Energetický balíček je podle vás málo?

Zatím žádný energetický balíček není. Teď ho pan premiér ohlásil na té nepovedené tiskové konferenci, kterou nazval projev k národu. Ano, říkal, že v říjnu odpustí poplatek za obnovitelné zdroje, ale to jsme my navrhli už v říjnu 2021. Ministr průmyslu Síkela v březnu řekl, že má třináct opatření, ale my jsme je ještě neviděli.

Slíbili, že každé domácnosti odpustí až 15 tisíc za energie. To je málo?

Chceme to vidět. Zatím jenom mudrují. Dva měsíce už mluví o pěti tisících korunách pro české děti.

To teď schválili.

Už tam jsou od prosince a až v srpnu dostanou mladé rodiny směšných pět tisíc korun. Proč do 18 let? Proč ne do 26 let? A proč jednou a proč ne šestkrát?

A proč šestkrát?

Protože tolik dostávají ukrajinské děti. A proč by naše děti nemohly dostat stejně?

Nerozvrátilo by to rozpočet?

Nerozvrátilo, určitě ne. To jsou drobné.

Říkáte, že jste nezadlužovali zemi, ale poslední dva roky jste měli okolo 300 miliard korun schodek. To vám přijde v pořádku?

Oni plánují v příštích letech celkový schodek 1200 miliard, což je o 50 procent víc než my. Kde jsou úspory, o kterých mluvili? Vždyť jenom lhali, vždyť nic neumějí. Říkali, jak to budou dělat všechno skvěle. Podívejte se na to zoufalství, které předvádějí.

Podle vás všichni lžou nebo jsou neumětelové a vy jste to dělal skvěle. Nepřijde vám, že se chováte dost nadřazeně?

Jen říkám, že takovou vládu jsme tady od revoluce ještě neměli. To je fakt peklo. Třetina vlády nemluví anglicky, a přitom mají předsednictví EU, jsou absolutně nekompetentní.

Ve vaší vládě také spousta ministrů neuměla anglicky.

Já mluvím čtyřmi jazyky.

Fiala se také domluví.

Ale neumí nic řídit, a také slibovali, že budou během předsednictví jazykově kompetentní. A zase nic.

Ke kauze Dozimetr v pražských dopravních podnicích. Nechystáte se omluvit ministru vnitra a šéfovi STAN Rakušanovi za to, že jste lhal?

V čem jsem lhal?

Tvrdil jste, že se bývalého policejního prezidenta Švejdara ptal, jestli policie vyšetřuje někoho ze STAN. Švejdar ale vaše tvrzení popřel.

Co jiného mohl říct? Každý má svoje informace a zdroje. Podstatné je to, že pan Rakušan ještě nebyl ministr, když se setkal s panem Švejdarem a v podstatě na základě jejich rozhovoru tento slušný policista rezignoval.

Nepřemýšlíte o omluvě?

Ne, vůbec! On by měl odstoupit, nemá tam co hledat. Měl tolik svých kauz v Kolíně a dalších se sponzory STAN.

Jeho kauzy v Kolíně policie odložila.

To je jedno, měl kauzy. Věděl dva roky od Marvanové, že se v Praze krade. A do toho kokain a holky. To jsme tady ještě neměli. Rakušan o tom dobře věděl. Celý STAN je organizovaný zločin, který vznikl jako projekt člověka od Krejčíře. Redl s Polčákem a s Gazdíkem založili STAN a poté, co ve Zlínském kraji všechno ovládli a asi nebylo co krást, tak šli do Prahy. Jak to v odposlechu říká Redl: jdeme do Prahy a tam budeme krást.

Není od vás licoměrné říkat o STAN, že je to organizovaný zločin? Sám jste obžalovaný. ANO má úplně stejný průšvih v Brně se Švachulou a s kauzou Stoka. Vy jste nevěděl, že se tam dějí nepravosti?

Ne. Ve volbách v roce 2013 jsme překvapivě skončili druzí, ODS prohrála a k nám nalezli různí zločinci à la Švachula z ODS. Jak přišla Vildumetzová z ODS, tak přišel Švachula z ODS. Vildumetzová se povedla, Švachula se nepovedl. Byla to chyba naší organizace, a když jsem to zjistil, tak jsem zrušil celou brněnskou organizaci. Ať pan Rakušan, když je takový čistý, zruší celou organizaci STAN v Praze.

Když se ukázalo, že se Gazdík stýkal s Redlem, tak odstoupil. Co udělal Jaroslav Faltýnek, když se ukázalo, že měl kontakty s lidmi z podsvětí?

Faltýnek nic neudělal. Faltýnek není ani zadržený ani zatčený.

Gazdík je zadržený nebo zatčený?

Ale Gazdík byl u vzniku hnutí. Proč používal zašifrovaný telefon?

Ale na tom není nic trestného založit hnutí. I vy jste založil ANO.

Hnutí STAN vzniklo proto, aby kradlo. Pusťte si informace, stále se to rozrůstá. Teď tam vidíme TOP 09, už je v tom Pospíšil.

Nikde nejsou žádné informace, že STAN vznikl kvůli tomu, aby mohli krást.

Proč Gazdík jezdil se zločincem na dovolenou? Stačí si přečíst, co píšete.

Já si to čtu. Že se potkali někde na horách neznamená, že Gazdík vytvořil hnutí k rozkrádání. Nejsou vaše výroky přehnané?

Proč? Podívejte se, hejtman Půta nechal sledovat svoje politické soupeře.

Já takové svodky, jako máte vy, nemám.

Jaké svodky? To se píše v médiích.

Řekl jste, že už by nemělo Česko v takové míře dodávat zbraně na Ukrajinu. Proč?

To jsem neřekl. To je zase vytrženo z kontextu. Jen jsem řekl, že by se dodávky zbraní a finanční pomoc západního světa měly koordinovat v rámci NATO a EU. My už jsme dodali za čtyři miliardy korun a ostatní tolik nedodávali.

Ale EU nám slíbila kompenzace a Německo nám dodá tanky Leopard.

A kde jsou? Pan premiér také sliboval, že nám Evropa pomůže penězi na uprchlíky a kde ty jsou?

Podle vás ČR dává Ukrajině moc?

Poměrově jsme byli v pomoci na špici. A česká armáda přišla o hodně zbraní, které byly určitě použitelné, když jsme je poslali do války. Proto by se to mělo koordinovat. Evropa vytvořila vojenský fond, z kterého by se měly čerpat peníze, a naše vláda z něj ještě nezískala nic. Ani na vojenskou pomoc, ani na uprchlíky. Pan premiér říkal, že tam odtud získá peníze, ale zatím bere jen peníze z evropských kohezních fondů, které mají jít do regionů.

A měli bychom dál Ukrajinu podporovat?

Nejlepší by bylo, kdyby ta válka skončila. To je role západních politiků. Evropa by měla samozřejmě pomáhat. Slíbila Ukrajině devět miliard eur, ale stále se neví, z jakého rozpočtu to bude. A hrozí, že o tyto peníze budou kráceny finance, které jsme měli dostat na výstavbu dálnic atd.

Ptal jsem se na to, proč si myslíte, že ČR by už neměla dál tolik podporovat Ukrajinu?

Jen ať pomáhá, ale musí myslet i na lidi doma. Vláda vzala důchodcům a mladým slevu na jízdné za směšných 1,8 miliardy korun, protože říká, že nemá peníze. A potom posílá peníze na zbraně Ukrajině. Tak by si to měla ujasnit; pokud má peníze, tak ať je dává všem, nebo ať řekne, že má peníze jen na zbraně.

Žádná vláda nemá peníze pro všechny a na všechno a musí si vybrat priority.

Ale Češi nechtějí válku.

Myslíte, že Češi nechtějí podporovat Ukrajinu proti agresivnímu Rusku?

Já podporuji Ukrajinu. Na rozdíl od ostatních politických stran naše hnutí poslalo 10 milionů korun na pomoc ukrajinským uprchlíkům v Česku a na slovensko-ukrajinské hranici. Já jsem zachránil tisíc volyňských Čechů. Beze mě by tady nebyli.

Vládní strany dělají politiku, která Ukrajinu podporuje. Všichni nejsou bohatí jako vy.

Jakou politiku? To, že žvaní? Proč paní Pekarová nedala alespoň jeden plat?

Posílají tam zbraně, podporují ukrajinské snahy přistoupit k EU, to nestačí?

Dávají z našich peněz a z vlastního tam nepošlou nic. A pan premiér Fiala křičí: sankce proti Rusku! A pak chce výjimku na ruskou ropu. A také pořád říká, že je proti konci spalovacích motorů a pak s tím souhlasí.

A co byste řekl vládě, kdyby výjimku ze sankcí na ruskou ropu nevyjednala?

Náš pan premiér o tom nerozhoduje, protože rafinérie mají Poláci, a nic nevyjednal, protože to dojednal Viktor Orbán.