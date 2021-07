Jak je volen prezident České republiky

V srpnu 2017 stanovil předseda Senátu Milan Štěch dny konání voleb pátek 12. ledna a sobotu 13. ledna 2018 , druhé kolo následovalo 26. a 27. ledna 2018 . Úřad hlavy státu obhájil Miloš Zeman . V pátek se volí od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8:00 do 14:00.

Hlasovat smí občan ČR, který se alespoň druhý den volby dožívá 18 let. Ve druhém kole smí volit Češi, kterým alespoň druhý den druhého kola je 18 let.

Na území, kde je oproti České republice čas posunut dopředu o nejvýše 2 hodiny (např. Bulharsko, Finsko, nejzápadnější regiony Ruska ), probíhají volby v pátek od 12:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 místního času.

Na ostatních místech (např. Slovensko , Spojené království, USA) se hlasuje v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 místního času.

Volen může být každý volič, který dosáhl alespoň ve druhý den voleb nejméně 40 let věku. Nesmí mu však být v době voleb omezena svéprávnost k výkonu volebního práva, pak by nemohl být volen.

Úřad prezidenta může být uvolněn úmrtím hlavy státu, vzdáním se úřadu do rukou předsedy Senátu a ústavní žalobou. Návrh na žalobu pro velezradu či porušení ústavního pořádku podává Senát, pokud se pro něj vysloví tři pětiny přítomných. Žalobu schvaluje Poslanecká sněmovna třemi pětinami všech poslanců (120 z 200). V takovém případě může Ústavní soud prezidenta zbavit úřadu a způsobilosti být do něj opět volen.

Pokud se uvolní úřad prezidenta republiky, do 10 dnů vyhlásí předseda Senátu termín voleb tak, aby se konaly do 80 dnů ode dne vyhlášení. Na rozdíl od senátních voleb však nejde o volby doplňovací, nový prezident by se složením slibu ujal úřadu na řádných pět let.