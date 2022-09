Kandidáti na prezidenta 2023: Kompletní seznam

Kdo zatím kandidaturu potvrdil nebo ji zvažuje

Andrej Babiš politik nevyloučil kandidaturu Vladimír Boštík podnikatel bude kandidovat Tomáš Březina podnikatel bude kandidovat Karel Diviš podnikatel bude kandidovat Pavel Fischer politik a diplomat bude kandidovat Marek Hilšer politik, lékař bude kandidovat Karel Janeček podnikatel, filantrop bude kandidovat Miroslav Kalousek bývalý politik nebude kandidovat Miloslav Knor komik a moderátor bude kandidovat Michael Kocáb skladatel, bývalý politik zvažuje kandidaturu Jiří Kotáb soukromý ombudsman bude kandidovat Ivo Mareš teolog a novinář bude kandidovat Danuše Nerudová bývalá rektorka, ekonomka bude kandidovat Jakub Olbert podnikatel a aktivista bude kandidovat Jiří Paroubek bývalý politik zvažuje kandidaturu Petr Pavel generál ve výslužbě bude kandidovat Denisa Rohanová prezidentka České asociace povinných bude kandidovat Josef Skála politik, publicista bude kandidovat Klára Long Slámová advokátka, bývalá poslankyně nebude kandidovat Jaromír Soukup majitel a moderátor TV Barrandov bude kandidovat Josef Středula předseda ČMKOS bude kandidovat Alena Vitásková manažerka, bývalá předsedkyně ERÚ bude kandidovat Tomáš Zima bývalý rektor Univerzity Karlovy bude kandidovat

Seznam kandidátů není zatím úplný a průběžně jej doplňujeme. Níže naleznete stručné medailonky jednotlivých kandidátů i jejich obsáhlé profily.

Nejvýše jsou v abecedním pořadí podle svých příjmení seřazeni ti, kteří již vyjádřili jednoznačný zájem účastnit se volby. Následují lidé zvažující kandidaturu a po nich uvádíme ty, kteří ji podle svých slov nevylučují.

1. Vladimír Boštík

Boštík se narodil v roce 1959 ve Vysokém Mýtě. Vyučil se automechanikem, později si doplnil středoškolské vzdělání. Pracoval jako opravář, řidič sanitky a obchodní referent. V autodopravě rovněž podnikal, jeho společnost zajišťovala provoz sanitek pro nemocnici ve Vysokém Mýtě. Neúspěšně se pokoušel dosáhnout její privatizace, aby ji město nepřevedlo na Pardubický kraj, který v ní hodlal zrušit akutní péči.

Mezi lety 1994 a 2002 působil v roli starosty Vraclavi, obce sousedící s Boštíkovým rodištěm. Další čtyři roky strávil v obecní radě. V roce 2013 se neúspěšně ucházel o poslanecké křeslo na listině Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury, o pět let později chtěl kandidovat na prezidenta. Podle svých slov nasbíral dostatek podpisů, ze zdravotních důvodů nakonec od záměru ustoupil a začal zvažovat kandidaturu v dalších volbách.

Foto: ČTK Vladimír Boštík

2. Tomáš Březina

V dubnu 2022 oznámil kandidaturu na prezidenta podnikatel a zakladatel společnosti BEST, jedné z předních firem vyrábějící betonové stavební prvky, Tomáš Březina (*1957). Vystudoval stavební fakultu ČVÚT v Praze, po studiích se živil jako projektant, mistr a stavbyvedoucí. V 90. letech založil již zmiňovanou společnost BEST. Zde působil ve funkci statutárního ředitele a byl také jejím jediným vlastníkem až do roku 2021, kdy firmu prodal. Během své kariéry dosáhl několika úspěchů, v roce 2007 se stal Podnikatelem roku.

Zkušenosti má Březina i v politice, dva roky působil jako poslanec. V roce 1996 byl zvolen za ODS, byl rovněž členem poslaneckého klubu. Poté přešel do nové strany Unie svobody, v roce 1998 však na mandát z osobních důvodů rezignoval. O několik let později se chtěl do politiky vrátit, v roce 2013 měl kandidovat ve Středočeském kraji jako lídr hnutí ANO. Nedlouho poté však z listiny odstoupil, protože podle svých slov zjistil, že strana „není dostatečně pravicová“. Nyní plánuje politický návrat kandidaturou na post prezidenta.

Foto: Jan Handrejch, Právo Tomáš Březina na snímku z roku 2015

3. Karel Diviš

Spoluzakladatel a šéf technologické firmy IDC-softwarehouse, s.r.o. Karel Diviš patří mezi ty méně známé kandidáty. Své rozhodnutí aspirovat na post prezidenta republiky zdůvodňuje tím, že z ostatních kandidátů by si sám nevybral. „Jako občan bych chtěl být hrdý na ČR, prezidentský úřad. Mít prezidenta, který bude dobře zastupovat naši zemi v Česku i v zahraničí. Prezident by měl být blíže k lidem, civilní, přátelský, mít porozumění a vidět věci v souvislostech,“ řekl pro ČTK.

Diviš vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Během své kariéry v oblasti IT dosáhl řady úspěchů, podílel se na mnoha projektech od prvního on-line rezervačního systému pro nákup letenek ve střední a východní Evropě přes práci v oblasti systémové integrace a outsourcingu IT až po založení e-learningových vzdělávacích kurzů. Dvacet let se také věnoval sportu jako externí redaktor České televize.

Foto: kareldivisprezident.cz Prezidentský kandidát Karel Diviš

4. Pavel Fischer

Pochází z Prahy, kde se narodil v roce 1965. Po studiích v ČR i v zahraničí Fischer vyučoval francouzštinu. Ovládá plynně také angličtinu a katalánštinu, zvládne hovořit i německy a rusky. Osm let působil v různých pozicích v Kanceláři prezidenta republiky, když v čele země stál Václav Havel. Mezi lety 2003 a 2010 byl velvyslancem ve Francii, jeho agenda se v roce 2008 rozšířila i o Monako.

O vrcholný úřad se již ucházel v roce 2018 díky podpisům senátorů, v prvním kole skončil se ziskem 10,2 % hlasů třetí a dál nepostoupil. Na podzim stejného roku se Pavel Fischer ucházel o post senátora za obvod č. 17 se sídlem na Praze 12 a zvítězil. V případě vítězství v boji o Hrad o funkci senátora přijde a budou následovat doplňovací volby do horní komory na zbytek funkčního období.

Foto: Jan Handrejch, Právo Pavel Fischer na snímku z roku 2018

5. Marek Hilšer

Podruhé usiluje o prezidentskou funkci také chomutovský rodák Marek Hilšer, ročník 1976. Na Univerzitě Karlově studoval politologii a mezinárodní vztahy. V rámci studia se v roce 1997 zúčastnil stáže jako asistent předsedy Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a lidoveckého poslance Viléma Holáně. Jak později vzpomínal, zážitky jej přiměly „nevstupovat do politiky na začátku profesního života“. Poté cestoval, navštívil Spojené státy a Austrálii. Živil se jako popelář, instalatér či kopáč.

Později se vydal na studia medicíny. Předsedal Akademickému senátu 1. lékařské fakulty, stal se i členem předsednictva Akademického senátu UK. Při výzkumu se věnoval možnostem léčby rakoviny. V roce 2018 se pokoušel sbírat podpisy občanů. Nestíhal dosáhnout na nezbytných 50 tisíc, do voleb ho nakonec vyslaly podpisy od senátorů. Získal 8,8 % platných hlasů a skončil pátý. Stejně jako Fischer poté zaměřil pozornost na Senát a v říjnu 2018 získal mandát za obvod č. 26 sídlící na Praze 2. I v jeho případě by tak vítězství ve volbách vedlo k neslučitelnosti funkcí a zániku mandátu senátora. Uvolněné místo by obsadil vítěz doplňovacích voleb.

Foto: Milan Malíček, Právo Senátor Marek Hilšer

6. Karel Janeček

Český miliardář, matematik a filantrop Karel Janeček získal vysokoškolské vzdělání na univerzitách v ČR i USA. Dlouhodobě se věnuje mecenášské činnosti, je zakladatelem několika nadačních fondů, včetně Nadačního fondu Neuron na podporu vědy. Ke kandidatuře jej přimělo údajné omezování svobod spojené s protiepidemickými opatřeními během koronavirové krize. „Dlouhodobě cítím svou odpovědnost zapojit se do řešení aktuálních problémů,“ doplnil s tím, že právě v této práci chce v úřadu pokračovat.

V roce 2021 znovu oživil soutěž Český slavík, na jejímž slavnostním večeru pronesl kontroverzní řeč, ve které mimo jiné kritizoval vládní opatření a očkování dětí, pro které je podle něj nemoc covid-19 neškodná. Televize Nova se od jeho vystoupení distancovala, nadační fond Neuron poté ukončil se svým zakladatelem spolupráci.

Foto: Petr Horník, Právo Miliardář Karel Janeček

7. Miloslav Knor

Knor, známý spíše pod svým uměleckým pseudonymem Miloš, pochází z Českých Budějovic. Po studiu střední zemědělské technické školy rozvážel uhlí a 17 let v Rakousku limonádu. Prosadil se jako stand-up komik v pořadu Na stojáka vysílaném HBO. V roce 2009 zamířil do vznikající TV Barrandov, kde i spolumoderoval část zahájení vysílání. Poté působil na Primě, v České televizi i v Českém rozhlasu.

Kampaň zahájil 28. října 2021, pouze s podporou neplacených fanoušků se snaží nasbírat potřebných 50 tisíc podpisů. Zdůrazňuje, že nekandiduje z recese. Naopak recesi se podle něj věnuje současný prezident Miloš Zeman. Knor chce zároveň zjistit, „zda neočkovaný, netestovaný a nezarespirátorovaný občan má vůbec právo“ ucházet se o nejvyšší funkci. Kritizoval povinné očkování a lákání občanů, „aby se dobrovolně zúčastnili“.

Foto: knornahrad.cz Komik a moderátor Miloslav Knor

8. Jiří Kotáb

V červnu 2023 oznámil dosažení 50 tisíc podpisů Jiří Kotáb. Čtyřicetiletý rodák z Příbrami hodlá veřejnosti předvést, „že i osoby s tělesným postižením, za kterými nestojí bohatí mecenáši nebo drahé agentury, se mohou ucházet o nejvyšší úřad“. V Moravskoslezském kraji působí jako soukromý ombudsman. Pomáhá indisponovaným řešit problémy s pojišťovnami, lékaři či soudními spory. Rovněž lobbuje za větší bezbariérovost českých měst.

Kotáb se již od mládí potýká s III. stupněm invalidity. Nejsilnější dosavadní politické zkušenosti získal v Úsvitu Tomia Okamury, kde působil jako odborník na sociální politiku.

Foto: Jiří Kotáb O vrcholný český post se uchází Jiří Kotáb

9. Ivo Mareš

V minulosti působil jako protestantský farář a novinář, působil také ve vedení britské komunikační firmy. V posledních letech se věnuje řadě projektů v sociální oblasti pro Diakonii ČCE, dlouhá léta usiluje o zlepšení situace seniorů, dětí a jiných ohrožených skupin. V květnu 2022 oznámil kandidaturu do prezidentských voleb 2023. Jeho záměrem je bojovat s chudobou. „Nechci žít v zemi, kde jsou rodiny, které nemohou koupit svým dětem ani dárek na Vánoce. Důležitou hodnotou je i naděje, tu by měl prezident dávat lidem. Máme za sebou těžké časy, před sebou ale možná ještě těžší,“ řekl ke své kandidatuře s tím, že zahajuje sběr podpisů a kampaň financuje z vlastních a rodinných příspěvků.

Mareš se narodil 12. srpna 1972 v Přerově. Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK a studoval teologii také na Université de Genève ve Švýcarsku. Přes sedm let pracoval jako farář Českobratrské církve evangelické na pražském Smíchově. Hovoří anglicky, francouzsky a rusky. Je rozvedený, má čtyři děti.

Foto: Šulová Kateřina, ČTK Tisková konference kandidáta na post prezidenta ČR, 3. května 2022, Praha. Kandidát na prezidenta Ivo Mareš.

10. Danuše Nerudová

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně, vysokoškolská pedagožka a ekonomka Danuše Nerudová kandidaturu na nejvyšší post vážně zvažovala od roku 2021, oficiálně ji oznámila na konci května 2022. „Rozhodla jsem se kandidovat na funkci prezidentky České republiky. Činím tak po zvážení všech pro a proti a s veškerou vážností. Potřebujeme hlavu státu, která má schopnosti a energii stát v ekonomicky nelehké době na straně lidí. Všichni si zasloužíme naději na lepší časy,“ uvedla.

Rektorkou byla zvolena v roce 2018, a stala se tak první ženou v čele univerzity a zároveň nejmladší rektorkou v České republice. Do funkce ji jmenoval současný prezident republiky Miloš Zeman. Rektorkou byla do ledna 2022. Nerudová se narodila v roce 1979 v Brně, má dvě děti.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Danuše Nerudová (na snímku z 3. července 2020)

11. Jakub Olbert

Je kandidátem za hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES, u jehož zrodu stál. „Naší největší prioritou je ochrana práv a svobod, ochrana soukromého podnikání a zastavení segregace občanů na základě testování nebo očkování,“ uvádí hnutí na svých stránkách s tím, že jejich kandidát se oproti kandidátům z Parlamentu „nebude bát hájit osobní svobody občanů“. Hnutí již započalo sbírání potřebných 50 tisíc hlasů.

Olbert se od roku 1996 věnuje podnikání v oblasti dekorací a scénografie, firmy založil v ČR, na Slovensku i v Rusku. Provozuje tři desítky let areál Šeberák, podporuje sportovní kluby, dětské domovy a handicapované děti.

Foto: Profimedia.cz Jakub Olbert

12. Petr Pavel

Petr Pavel (*1961) je voják ve výslužbě, během své kariéry obdržel za své služby mnoho českých i zahraničních ocenění a vyznamenání. Během své kariéry sloužil u výsadkového útvaru zvláštního určení (dnes speciální síly), u kterých později působil už jako velitel i v různých funkcích ve vojenském zpravodajství. Zúčastnil se mise v bývalé Jugoslávii, za kterou získala armáda i ČR mezinárodní uznání.

Zkušenosti má i s vojenskou diplomacií. Zastupoval armádu ČR na velitelstvích v Brunssumu, Monsu a ve vojenském výboru EU. Byl jmenován náčelníkem Generálního štábu AČR (2012–2015), byl zvolen předsedou Vojenského výboru NATO (2015–2018). „Dnes jsem vojákem ve výslužbě. Dál chci ale sloužit své zemi a zúročit tak své zkušenosti i kontakty z prostředí bezpečnosti a mezinárodních vztahů,“ píše Pavel na svém webu. „V letech 1985–1989 jsem byl členem KSČ. Tehdy jsem to vnímal jako součást své služby v armádě. Dnes vím, že to byla chyba,“ uvedl ke své minulosti.

Na počátku září 2022 oficiálně oznámil svou kandidaturu a zahájil kampaň. Jeho volební heslo zní Vraťme Česku řád a klid.

Foto: Dorian Hanuš, Právo Petr Pavel v roce 2014

13. Denisa Rohanová

Narodila se 16. dubna 1975. Od roku 2017 je prezidentkou České asociace povinných, občanského sdružení zabývajícího se dluhovou problematikou.

Rohanová oznámila svou kandidaturu na post prezidentky 1. dubna 2021, tedy na apríla. Původně se tedy spekulovalo o tom, zda se nejedná o žert. Rohanová však spekulace odmítla a potvrdila, že kandidaturu myslí vážně. V boji o Hrad bude nejprve usilovat o 50 tisíc podpisů.

Foto: Facebook Denisy Rohanové Denisa Rohanová

14. Josef Skála

Do boje o Hrad míří Josef Skála jako kandidát Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM). Politik, publicista a vysokoškolský pedagog byl za minulého režimu dlouholetým členem KSČ, působil ve vysokých funkcích Socialistického svazu mládeže, čtyři roky byl prezidentem Mezinárodního svazu studentstva (MSS). V ÚV KSČ odpovídal za prezentaci ČSSR v zahraničí. Skála porazil v hlasování strany o prezidentské kandidatuře někdejšího předsedu Vojtěcha Filipa.

„Pokud hlasování dopadne v můj prospěch, tak to nebude sektářský projekt. Chci se hodně rozkročit. Opřít se o spoustu lidí z osvícené intelektuální sféry, levicová hnutí. Bude to široký vlastenecký projekt,“ uvedl Skála ještě před rozhodnutím strany vizi své kandidatury.

Foto: Jan Handrejch, Právo Josef Skála.

15. Jaromír Soukup

Rozhodnutí kandidovat v prezidentských volbách oznámil Soukup v dubnu 2019 ve své televizi Barrandov. Právě pořady a diskusními debatami na této televizní stanici se nejvíce zapsal do povědomí lidí. Je majitelem mediálních firem Médea Group a Empresa Media. Založil hnutí List Jaromíra Soukupa, později však uvedl, že se nechystá stát se jeho předsedou a neplánuje za něj kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu.

„Když vidím docela slušnou podporu ve výzkumech, vysokou známost mého jména, skoro 90 procent, a poměrně málo lidí, zhruba jenom okolo deseti procent, kteří mě opravdu nemusí, tak o tom uvažuji. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Soukup s tím, že kandidovat skutečně zkusí.

Foto: Jan Handrejch, Právo Jaromír Soukup

16. Josef Středula

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula kandidaturu dlouho zvažoval. Zpočátku prohlašoval, že nad kandidaturou přemýšlí, vše však bude záviset na podpoře a názorech lidí. Poté, co jej opakovaně veřejně podpořil stávající prezident Miloš Zeman, kandidaturu oznámil v květnu 2022 na Twitteru. O úřad se chce ucházet jako občanský kandidát, zahájil sběr potřebných 50 tisíc podpisů.

V čele nejsilnějších odborů v zemi stojí Středula od roku 2014, předtím byl od roku 2005 předsedou odborového svazu KOVO. V roce 2018 odborového předáka Středulu oslovila ČSSD, aby se stal lídrem voleb do Evropského parlamentu, ten však nabídku odmítl. Již v říjnu 2019 označil Miloš Zeman Středulu jako vhodného kandidáta levice.

Foto: Milan Malíček, Právo Předseda ČMKOS Josef Středula

17. Alena Vitásková

Manažerka a bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu, kterou byla v letech 2011 až 2017. V čele ERÚ začala prověřovat situaci kolem rychle rostoucího solárního byznysu, založila kontrolní tým, který měl za úkol kontrolovat zejména velké elektrárny připojené v závěru roku 2010. Velká část spisů byla předána na Nejvyšší státní zastupitelství, část z nich byla souběžně předána policii s podezřením na spáchání trestného činu.

Před soudem pak sama stanula v roce 2013, kdy byla společně s dalšími devíti lidmi obžalována v případu solárního podvodu týkajícího se dvou fotovoltaických elektráren na Chomutovsku. nejprve byla odsouzena na 8,5 let, zastal se jí ale odvolací soud, který ji opakovaně osvobodil. V roce 2016 kandidovala v senátních volbách jako nestraník za hnutí Úsvit, do druhého kola však nepostoupila.

„Jdu do volebního boje, abych zvítězila a byla oporou lidem. Po stanovení termínu a podmínek prezidentské volby vydám prohlášení a představím svůj tým. Miluji naši vlast,“ oznámila Vitásková v prohlášení na portál Parlamentní listy.

Foto: Petr Hloušek, Právo Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková

18. Tomáš Zima

Po absolvování pražského gymnázia vystudoval Fakultu všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově, později své vzdělání rozšířil titulem z VŠE v Praze. Působil jako lékař i člen odborné komise. Postupně se z funkcí asistenta, přednosty ústavu, děkana a proděkana propracoval na nejvyšší post v rámci univerzity – v letech 2014 až 2022 byl rektorem Univerzity Karlovy. O případné kandidatuře na prezidenta uvažoval delší dobu, v květnu 2022 svůj záměr potvrdil.

„Po určitém váhání, a hlavně po setkání s mnoha přáteli a lidmi z celé republiky jsem se rozhodl, že se zeptám občanů, zda mě v kandidatuře podpoří. Celý život jako lékař pomáhám lidem, učím a předávám studentům své znalosti. Vedl jsem lékařskou fakultu i Univerzitu Karlovu, získal jsem zkušenosti v zahraničí. Chci proto své služby nabídnout společnosti s tím, že je třeba spojovat a představit vizi spokojené, bezpečné země bez extrémů,“ řekl Deníku Zima.

Foto: Právo Bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima

Ne všichni již jasně vyjádřili jednoznačný zájem. Přinášíme i přehled těch, kteří podle svých slov o kandidatuře zatím jen uvažují.

19. Michael Kocáb (zvažuje kandidaturu)

Hudební skladatel a zpěvák, podnikatel, občanský aktivista a politik Michael Kocáb v dubnu 2021 oznámil, že o účasti v boji o prezidentské křeslo uvažuje. „Všechno směřuje k tomu, že se rozhodnu kandidovat. Vlastně již jsem skoro rozhodnutý. V podstatě jen čekám, zda se neobjeví jiný kandidát, kterému bych důvěřoval a měl by větší podporu občanů. Hlavně, aby to zase nebyl nějaký bývalý komunista. To už bych nevydýchal,“ řekl na jaře MF Dnes.

Kocáb byl po revoluci jedním ze zakladatelů Občanského fóra. V politice se angažoval mimo jiné jako bezpartajní poslanec. Od ledna 2009 do března 2010 byl ministrem pro lidská práva a národnostní menšiny ČR ve vládách Mirka Topolánka (ODS) a Jana Fischera (nestr.). Po dobu deseti let působil také jako poradce prezidenta Václava Havla. Vedle politické scény je známý jako zpěvák a zakladatel rockové skupiny Pražský výběr.

Foto: Jan Handrejch, Právo Michael Kocáb

20. Jiří Paroubek (zvažuje kandidaturu)

Dříve jeden z nejvýraznějších českých politiků se po dlouhých letech v roce 2011 rozešel s ČSSD a založil vlastní politické uskupení. S ním však neuspěl a z politiky se stáhl. Několikrát se pak snažil o návrat, ale bez úspěchu. Nyní zvažuje návrat na politickou scénu, a to hned do nejvyšší funkce. Bývalý premiér v říjnu 2021 uvedl, že kandidaturu na prezidenta zvažuje.

Vrcholné politické období zažíval v letech 2005 až 2010, kdy se z téměř neznámého pražského politika stal ministr a několik měsíců nato premiér a předseda sociální demokracie. Během své kariéry sklízel uznání i kritiku. Mezi jeho největší kritiky patřil současný prezident Miloš Zeman.

Foto: Petr Horník, Právo Jiří Paroubek

Kdo kandidaturu nevyloučil

21. Andrej Babiš (nevyloučil kandidaturu)

O možné kandidatuře expremiéra Andreje Babiše se spekuluje již delší dobu. Dotazy na jeho ambice stát se prezidentem se objevovaly ještě před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Poté, co hnutí ANO porazila koalice SPOLU a na postu premiéra Babiše nahradil Petr Fiala, se spekulace ještě znásobily. Babiš kandidaturu nepotvrdil ani neodmítl. Původně prohlásil, že své rozhodnutí oznámí v září a bude sbírat podpisy, na začátku června nicméně sdělil, že případnou kandidaturu oznámí na poslední chvíli a spolehne se na podpisy senátorů.

Andrej Babiš se narodil 2. září 1954 v Bratislavě. Hnutí ANO založil v roce 2011, o dva roky později s hnutím uspěl ve volbách. Prakticky celou jeho politickou kariéru ho provází kvůli holdingu Agrofert kauza ohledně střetu zájmů. Patří k nejbohatším Čechům, časopis Forbes v roce 2021 odhadl jeho jmění na téměř 75 miliard korun.

Foto: Jan Handrejch, Právo Premiér Andrej Babiš

Kdo kandidaturu zvažoval, ale kandidovat nebude

Miroslav Kalousek (nebude kandidovat)

Mezi možnými kandidáty, kteří kandidaturu zprvu zvažovali, byl i někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). V prosinci 2021 v rozhovoru pro Právo uvedl, že kandidaturu vážně zvažuje a rozhodne se do konce zimy. V únoru 2022 nakonec ale oznámil, že se klání o prezidentskou funkci nezúčastní.

Foto: Jan Handrejch, Právo Miroslav Kalousek

Klára Long Slámová (nebude kandidovat)

Advokátka a politička byla mezi prvními, kteří svou kandidaturu na post prezidenta oznámili. Své rozhodnutí ohlásila v roce 2021, v červnu 2022 ale uvedla, že nakonec kandidovat nebude. Volba podle ní připomíná frašku, mnoho kandidátů podle ní celý život žije ze státních peněz, nemusí se o nic starat a nechápe potíže lidí v ekonomické krizi.

Foto: Profimedia.cz Klára Long Slámová

Další možní uchazeči

Kandidaturu na post prezidenta nevyloučil předseda Senátu Miloš Vystrčil nebo prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Výslovné „ne“ nepřišlo od vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, senátorky Miroslavy Němcové (ODS) ani bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Zájem naznačila i exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) nebo Jana Bobošíková (VOLNÝ blok).

V průzkumech však Češi preferují také jméno, které se na seznamu kandidátů neobjevuje. Velkou přízeň v odpovědích zaznamenal herec, moderátor a hudebník Marek Eben. Ten však kandidaturu na prezidenta vyloučil.

Jak probíhají prezidentské volby

Prezident České republiky je volen každých pět let, pokud se úřad neuvolní předčasně. V takovém případě následuje do 90 dnů volba na nové pětileté období. Příští řádné volby se očekávají v lednu 2023, mandát prezidenta Miloše Zemana vyprší 8. března 2023. Obhajovat jej podle Ústavy ČR nemůže, jelikož již zvítězil dvakrát za sebou.

Volby 2023: Jak je volen prezident České republiky Prezidentské volby

Kandidátní listinu je nutno podat nejpozději 66 dní před prvním dnem prvního kola voleb. Nominovat kandidáta na nejvyšší ústavní funkci smí buď skupina 20 poslanců, 10 senátorů, nebo občan, jehož návrh petice podporuje 50 tisíc podpisů od oprávněných voličů.