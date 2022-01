Kandidáti na prezidenta 2023: Kdo se uchází o Hrad

Kandidátní listinu je nutno podat nejpozději 66 dní před prvním dnem prvního kola voleb. Nominovat kandidáta na nejvyšší ústavní funkci smí buď skupina 20 poslanců, 10 senátorů, nebo občan, jehož návrh petice podporuje 50 tisíc podpisů od oprávněných voličů.

Přesný termín voleb vyhlašuje předseda Senátu, na rok 2023 zatím není znám. Seznam kandidátů tudíž není úplný, průběžně jej doplňujeme.

Nejvýše jsou v abecedním pořadí podle svých příjmení seřazeni ti, kteří již vyjádřili jednoznačný zájem účastnit se volby. Následují lidé zvažující kandidaturu a po nich uvádíme ty, kteří ji podle svých slov nevylučují.

Vladimír Boštík

Boštík se narodil v roce 1959 ve Vysokém Mýtě. Vyučil se automechanikem, později si doplnil středoškolské vzdělání. Pracoval jako opravář, řidič sanitky a obchodní referent. V autodopravě rovněž podnikal, jeho společnost zajišťovala provoz sanitek pro nemocnici ve Vysokém Mýtě. Neúspěšně se pokoušel dosáhnout její privatizace, aby ji město nepřevedlo na Pardubický kraj, který v ní hodlal zrušit akutní péči.

Mezi lety 1994 a 2002 působil v roli starosty Vraclavi, obce sousedící s Boštíkovým rodištěm. Další čtyři roky strávil v obecní radě. V roce 2013 se neúspěšně ucházel o poslanecké křeslo na listině Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury, o pět let později chtěl kandidovat na prezidenta. Podle svých slov nasbíral dostatek podpisů, ze zdravotních důvodů nakonec od záměru ustoupil a začal zvažovat kandidaturu v dalších volbách.

Vladimír Boštík Foto: Facebook Vladimíra Boštíka

Karel Diviš

Spoluzakladatel a šéf technologické firmy IDC-softwarehouse, s.r.o. Karel Diviš patří mezi ty méně známé kandidáty. Své rozhodnutí aspirovat na post prezidenta republiky zdůvodňuje tím, že z ostatních kandidátů by si sám nevybral. „Jako občan bych chtěl být hrdý na ČR, prezidentský úřad. Mít prezidenta, který bude dobře zastupovat naši zemi v Česku i v zahraničí. Prezident by měl být blíže k lidem, civilní, přátelský, mít porozumění a vidět věci v souvislostech,“ řekl pro ČTK.

Diviš vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Během své kariéry v oblasti IT dosáhl řady úspěchů, podílel se na mnoha projektech od prvního on-line rezervačního systému pro nákup letenek ve střední a východní Evropě přes práci v oblasti systémové integrace a outsourcingu IT až po založení e-learningových vzdělávacích kurzů. Dvacet let se také věnoval sportu jako externí redaktor České televize.

Prezidentský kandidát Karel Diviš Foto: kareldivisprezident.cz

Pavel Fischer

Pochází z Prahy, kde se narodil v roce 1965. Po studiích v ČR i v zahraničí Fischer vyučoval francouzštinu. Ovládá plynně také angličtinu a katalánštinu, zvládne hovořit i německy a rusky. Osm let působil v různých pozicích v Kanceláři prezidenta republiky, když v čele země stál Václav Havel. Mezi lety 2003 a 2010 byl velvyslancem ve Francii, jeho agenda se v roce 2008 rozšířila i o Monako.

O vrcholný úřad se již ucházel v roce 2018 díky podpisům senátorů, v prvním kole skončil se ziskem 10,2 % hlasů třetí a dál nepostoupil. Na podzim stejného roku se Pavel Fischer ucházel o post senátora za obvod č. 17 se sídlem na Praze 12 a zvítězil. V případě vítězství v boji o Hrad o funkci senátora přijde a budou následovat doplňovací volby do horní komory na zbytek funkčního období.

Pavel Fischer na snímku z roku 2018 Foto: Jan Handrejch, Právo

Marek Hilšer

Podruhé usiluje o prezidentskou funkci také chomutovský rodák Marek Hilšer, ročník 1976. Na Univerzitě Karlově studoval politologii a mezinárodní vztahy. V rámci studia se v roce 1997 zúčastnil stáže jako asistent předsedy Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a lidoveckého poslance Viléma Holáně. Jak později vzpomínal, zážitky jej přiměly „nevstupovat do politiky na začátku profesního života“. Poté cestoval, navštívil Spojené státy a Austrálii. Živil se jako popelář, instalatér či kopáč.

Později se vydal na studia medicíny. Předsedal Akademickému senátu 1. lékařské fakulty, stal se i členem předsednictva Akademického senátu UK. Při výzkumu se věnoval možnostem léčby rakoviny. V roce 2018 se pokoušel sbírat podpisy občanů. Nestíhal dosáhnout na nezbytných 50 tisíc, do voleb ho nakonec vyslaly podpisy od senátorů. Získal 8,8 % platných hlasů a skončil pátý. Stejně jako Fischer poté zaměřil pozornost na Senát a v říjnu 2018 získal mandát za obvod č. 26 sídlící na Praze 2. I v jeho případě by tak vítězství ve volbách vedlo k neslučitelnosti funkcí a zániku mandátu senátora. Uvolněné místo by obsadil vítěz doplňovacích voleb.

Senátor Marek Hilšer Foto: Milan Malíček, Právo

Karel Janeček

Český miliardář, matematik a filantrop Karel Janeček získal vysokoškolské vzdělání na univerzitách v ČR i USA. Dlouhodobě se věnuje mecenášské činnosti, je zakladatelem několika nadačních fondů, včetně Nadačního fondu Neuron na podporu vědy. Ke kandidatuře jej přimělo údajné omezování svobod spojené s protiepidemickými opatřeními během koronavirové krize. „Dlouhodobě cítím svou odpovědnost zapojit se do řešení aktuálních problémů,“ doplnil s tím, že právě v této práci chce v úřadu pokračovat.

V roce 2021 znovu oživil soutěž Český slavík, na jejímž slavnostním večeru pronesl kontroverzní řeč, ve které mimo jiné kritizoval vládní opatření a očkování dětí, pro které je podle něj nemoc covid-19 neškodná. Televize Nova se od jeho vystoupení distancovala, nadační fond Neuron poté ukončil se svým zakladatelem spolupráci.

Miliardář Karel Janeček Foto: Petr Horník, Právo

Miloslav Knor

Knor, známý spíše pod svým uměleckým pseudonymem Miloš, pochází z Českých Budějovic. Po studiu střední zemědělské technické školy rozvážel uhlí a 17 let v Rakousku limonádu. Prosadil se jako stand-up komik v pořadu Na stojáka vysílaném HBO. V roce 2009 zamířil do vznikající TV Barrandov, kde i spolumoderoval část zahájení vysílání. Poté působil na Primě, v České televizi i v Českém rozhlasu.

Kampaň zahájil 28. října 2021, pouze s podporou neplacených fanoušků se snaží nasbírat potřebných 50 tisíc podpisů. Zdůrazňuje, že nekandiduje z recese. Naopak recesi se podle něj věnuje současný prezident Miloš Zeman. Knor chce zároveň zjistit, „zda neočkovaný, netestovaný a nezarespirátorovaný občan má vůbec právo“ ucházet se o nejvyšší funkci. Kritizoval povinné očkování a lákání občanů, „aby se dobrovolně zúčastnili“.

Miloslav Knor Foto: Profimedia.cz

Jakub Olbert

Je kandidátem za hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES, u jehož zrodu stál. „Naší největší prioritou je ochrana práv a svobod, ochrana soukromého podnikání a zastavení segregace občanů na základě testování nebo očkování,” uvádí hnutí na svých stránkách s tím, že jejich kandidát se oproti kandidátům z Parlamentu „nebude bát hájit osobní svobody občanů”. Hnutí již započalo sbírání potřebných 50 tisíc hlasů.

Olbert se od roku 1996 věnuje podnikání v oblasti dekorací a scénografie, firmy založil v ČR, na Slovensku i v Rusku. Provozuje tři desítky let areál Šeberák, podporuje sportovní kluby, dětské domovy a handicapované děti.

Jakub Olbert Foto: Profimedia.cz

Petr Pavel

Petr Pavel (*1961) je voják ve výslužbě, během své kariéry obdržel za své služby mnoho českých i zahraničních ocenění a vyznamenání. Během své kariéry sloužil u výsadkového útvaru zvláštního určení (dnes speciální síly), u kterých později působil už jako velitel i v různých funkcích ve vojenském zpravodajství. Zúčastnil se mise v bývalé Jugoslávii, za kterou získala armáda i ČR mezinárodní uznání.

Zkušenosti má i s vojenskou diplomacií. Zastupoval armádu ČR na velitelstvích v Brunssumu, Monsu a ve vojenském výboru EU. Byl jmenován náčelníkem Generálního štábu AČR (2012–2015), byl zvolen předsedou Vojenského výboru NATO (2015–2018). „Dnes jsem vojákem ve výslužbě. Dál chci ale sloužit své zemi a zúročit tak své zkušenosti i kontakty z prostředí bezpečnosti a mezinárodních vztahů,“ píše Pavel na svém webu. „V letech 1985–1989 jsem byl členem KSČ. Tehdy jsem to vnímal jako součást své služby v armádě. Dnes vím, že to byla chyba,” uvedl ke své minulosti.

Petr Pavel v roce 2014 Foto: Dorian Hanuš, Právo

Denisa Rohanová

Narodila se 16. dubna 1975. Od roku 2017 je prezidentkou České asociace povinných, občanského sdružení zabývajícího se dluhovou problematikou.

Rohanová oznámila svou kandidaturu na post prezidentky 1. dubna 2021, tedy na apríla. Původně se tedy spekulovalo o tom, zda se nejedná o žert. Rohanová však spekulace odmítla a potvrdila, že kandidaturu myslí vážně. V boji o Hrad bude nejprve usilovat o 50 tisíc podpisů.

Denisa Rohanová Foto: Facebook Denisy Rohanové

Klára Long Slámová

Advokátka a politička se narodila v roce 1977. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově, nejprve pracovala jako advokátní koncipientka, od roku 2004 již působí ve vlastní advokátní kanceláři. Krátce byla poslankyní jako náhradnice za ODS.

Pravděpodobně nejvíce se proslavila jako obhájkyně Jiřího Kajínka, figurovala také v mnoha dalších mediálně známých soudních řízeních.

V rozhovoru pro Právo uvedla, že na post prezidentky se hodí proto, že umí lidem naslouchat. „Moje největší pozitivum paradoxně je, že nejsem profesionálním politikem, ale setkala jsem se za svůj profesní život s tisícovkami lidí a vždy jsem s nimi uměla jednat. Mou velkou výhodou je, že mám právní vzdělání a v právu jsem praktik. Vidím oblasti, ve kterých je třeba udělat změny. Umím vést dialog o tématech, která zajímají běžné občany. Lidé jsou profesionálními politiky dnes už unaveni,“ řekla.

Klára Long Slámová Foto: Profimedia.cz

Jaromír Soukup

Rozhodnutí kandidovat v prezidentských volbách oznámil Soukup v dubnu 2019 ve své televizi Barrandov. Právě pořady a diskusními debatami na této televizní stanici se nejvíce zapsal do povědomí lidí. Je majitelem mediálních firem Médea Group a Empresa Media. Založil hnutí List Jaromíra Soukupa, později však uvedl, že se nechystá stát se jeho předsedou a neplánuje za něj kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu.

„Když vidím docela slušnou podporu ve výzkumech, vysokou známost mého jména, skoro 90 procent, a poměrně málo lidí, zhruba jenom okolo deseti procent, kteří mě opravdu nemusí, tak o tom uvažuji. Uvidíme, jak to dopadne," uvedl Soukup s tím, že kandidovat skutečně zkusí.

Jaromír Soukup Foto: Jan Handrejch, Právo

Ne všichni již jasně vyjádřili jednoznačný zájem. Přinášíme i přehled těch, kteří podle svých slov o kandidatuře zatím jen uvažují.

Miroslav Kalousek (zvažuje kandidaturu)

Nedlouho poté, co se v lednu 2021 vzdal svého poslaneckého mandátu, se začalo spekulovat, že by se mohl Miroslav Kalousek ucházet o funkci prezidenta České republiky. Později tyto spekulace sám Kalousek potvrdil. V prosincovém rozhovoru pro Právo uvedl: „Ještě nejsem rozhodnutý, ale fakt je, že jsem o tom začal vážně přemýšlet, protože jsem už delší dobu přesvědčen, že bychom si zasloužili jiné pojetí výkonu funkce prezidenta republiky, než jak jsme zvyklí. A to mnohem civilnější pojetí,“ řekl s tím, že by se měl definitivně rozhodnout do konce zimy.

Kalousek do politiky vstoupil již v roce 1984, do nejvyšších pater politiky se jako poslanec za KDU-ČSL dostal v roce 1998. Na jaře roku 2009 ohlásil odchod z KDU-ČSL a založení nové strany TOP 09, která o rok později uspěla ve volbách do Sněmovny s 16,7 procenta hlasů. Kalousek byl 8. a 10. ministrem financí ČR. Je známý jako obratný politický stratég i žoviální řečník.

Miroslav Kalousek Foto: Petr Horník, Právo

Michael Kocáb (zvažuje kandidaturu)

Hudební skladatel a zpěvák, podnikatel, občanský aktivista a politik Michael Kocáb v dubnu 2021 oznámil, že o účasti v boji o prezidentské křeslo uvažuje. „Všechno směřuje k tomu, že se rozhodnu kandidovat. Vlastně již jsem skoro rozhodnutý. V podstatě jen čekám, zda se neobjeví jiný kandidát, kterému bych důvěřoval a měl by větší podporu občanů. Hlavně, aby to zase nebyl nějaký bývalý komunista. To už bych nevydýchal,“ řekl na jaře MF Dnes.

Kocáb byl po revoluci jedním ze zakladatelů Občanského fóra. V politice se angažoval mimo jiné jako bezpartajní poslanec. Od ledna 2009 do března 2010 byl ministrem pro lidská práva a národnostní menšiny ČR ve vládách Mirka Topolánka (ODS) a Jana Fischera (nestr.). Po dobu deseti let působil také jako poradce prezidenta Václava Havla. Vedle politické scény je známý jako zpěvák a zakladatel rockové skupiny Pražský výběr.

Michael Kocáb Foto: Jan Handrejch, Právo

Danuše Nerudová (zvažuje kandidaturu)

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně, vysokoškolská pedagožka a ekonomka Danuše Nerudová kandidaturu na nejvyšší post vážně zvažuje od roku 2021. Oficiálně však kandidaturu na nejvyšší post ještě nepotvrdila. Jako důvody ke kandidatuře v rozhovoru uvedla současný stav politické scény, nutnost posouvat republiku dopředu a navrátit se ke skutečným hodnotám.

Rektorkou byla zvolena v roce 2018, a stala se tak první ženou v čele univerzity a zároveň nejmladší rektorkou v České republice. Do funkce ji jmenoval současný prezident republiky Miloš Zeman. Nerudová se narodila v roce 1979 v Brně, má dvě děti.

Profesorka Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně Foto: Mendelova univerzita v Brně

Jiří Paroubek (zvažuje kandidaturu)

Dříve jeden z nejvýraznějších českých politiků se po dlouhých letech v roce 2011 rozešel s ČSSD a založil vlastní politické uskupení. S ním však neuspěl a z politiky se stáhl. Několikrát se pak snažil o návrat, ale bez úspěchu. Nyní zvažuje návrat na politickou scénu, a to hned do nejvyšší funkce. Bývalý premiér v říjnu 2021 uvedl, že kandidaturu na prezidenta zvažuje.

Vrcholné politické období zažíval v letech 2005 až 2010, kdy se z téměř neznámého pražského politika stal ministr a několik měsíců nato premiér a předseda sociální demokracie. Během své kariéry sklízel uznání i kritiku. Mezi jeho největší kritiky patřil současný prezident Miloš Zeman.

Jiří Paroubek Foto: Petr Horník, Právo

Josef Středula (zvažuje kandidaturu)

Také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula zvažuje kandidaturu na prezidenta. Vše však podle něj závisí na podpoře a názorech lidí. V posledních měsících vstoupil do povědomí lidí především svými výroky ohledně opatření proti onemocnění covid-19. Vládě vyčítal zejména chybějící uzávěru průmyslu, kabinet dal podle něj přednost ekonomickým zájmům před ochranou občanů.

V čele nejsilnějších odborů v zemi stojí od roku 2014, předtím byl od roku 2005 předsedou odborového svazu KOVO. V roce 2018 odborového předáka Středulu oslovila ČSSD, aby se stal lídrem voleb do Evropského parlamentu, ten však nabídku odmítl. V říjnu 2019 označil Miloš Zeman Středulu jako vhodného kandidáta levice.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula Foto: Jan Handrejch, Právo

Kdo kandidaturu nevyloučil



Andrej Babiš (nevyloučil kandidaturu)

O možné kandidatuře expremiéra Andreje Babiše se spekuluje již delší dobu. Dotazy na jeho ambice stát se prezidentem se objevovaly ještě před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Poté, co hnutí ANO porazila koalice SPOLU a na postu premiéra Babiše nahradil Petr Fiala, se spekulace ještě znásobily. Babiš kandidaturu nepotvrdil ani neodmítl. Uvedl, že by si ho jako svého náhradníka přál současný prezident Zeman, a že v případě kandidatury by však musel získat dostatek podpisů voličů.

Andrej Babiš se narodil 2. září 1954 v Bratislavě. Hnutí ANO založil v roce 2011, o dva roky později s hnutím uspěl ve volbách. Prakticky celou jeho politickou kariéru ho provází kvůli holdingu Agrofert kauza ohledně střetu zájmů. Patří k nejbohatším Čechům, časopis Forbes v roce 2021 odhadl jeho jmění na téměř 75 miliard korun.

Premiér Andrej Babiš Foto: Jan Handrejch, Právo

Další možní uchazeči

Kandidaturu na post prezidenta nevyloučil předseda Senátu Miloš Vystrčil nebo prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Výslovné „ne” nepřišlo od vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, senátorky Miroslavy Němcové (ODS) ani bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Zájem naznačila i exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) nebo Jana Bobošíková (VOLNÝ blok).