Aktuálně nemocných s covidem je poprvé od dubna víc než uzdravených

V úterý laboratoře v Česku potvrdily nákazu novým koronavirem u 2394 lidí, to je druhý nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. Celkem se od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy onemocnění covid-19, nakazilo 53.158 lidí.

Většina nakažených má mírný průběh nemoci. Hospitalizováno je ale rekordních 581 lidí, z toho 115 ve vážném stavu, to je rovněž nejvíc od začátku epidemie.

Německo ve středu zřejmě zařadí prakticky celou Českou republiku mezi rizikové oblasti a bude při vstupu na své území vyžadovat test na koronavirus, nebo karanténu. Podobně reagovalo v úterý Nizozemsko. Lidé z Česka musí po příjezdu do Nizozemska nastoupit do karantény, a to i v případě, kdy mají negativní test na nemoc covid-19. Českou republiku již dalo na své seznamy rizikových zemí kvůli šíření koronaviru několik dalších států, například Slovensko či Velká Británie.