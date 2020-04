Vakcíny chystají skoro všude na světě. Ve vývoji jich jsou desítky

Šestou je vakcína ChAdOx1 nCoV-19 britské Oxfordské univerzity s vektorem v podobě šimpanzího adenoviru. Tento tým podle listu The Daily Telegraph věří, že by na podzim mohl mít alespoň výsledky o účinnosti vakcíny.

I když se objevují spekulace, že by vakcína mohla být k dispozici už na podzim (naznačují to německá firma Curevac a kanadská Medicago), obvykle se udává, že bude do 12, 18 nebo až 24 měsíců, pokud má jít o její skutečně masové aplikování, jelikož se musí provést všechny fáze testů a vyrobit jí dostatečné množství. Na podzim by však mohly být první pokusné dávky, které by mohly situaci zlepšit.