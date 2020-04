Doufám, že má krev pomůže v boji s koronavirem, říká vyléčená Američanka

„Je skutečně ohromující vědět, že v mé krvi mohou být odpovědi pro vědce. Mohou tam existovat odpovědi pro lidi, kteří leží na nemocničních postelích a nevědí, co se stane zítra. Je to šíleně pokořující zkušenost. Je pro mě pocta, že mohu pomoci,” svěřila se agentuře AP Pinckneyová, která poskytla plazmu, aby lékaři mohli v její krvi nalézt účinné protilátky proti koronaviru.

„Zdá se, že to bylo účinné při předchozích epidemiích. Mělo to určitý kladný efekt při prasečí chřipce, tedy při epidemii H1N1 v letech 2008 a 2009,” dodal lékař David Reich z Nemocnice Mount Sinai v New Yorku, kde se zmíněná žena zotavovala.