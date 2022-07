Souhrn dění na Ukrajině do středeční půlnoci

23:42 - Ruští vojáci se údajně snaží získat přístup k strojovnám v blocích ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, aby tam mohli rozmístit svoji armádní techniku a zbraně. Podle agentury Unian to tvrdí ukrajinská společnost Enerhoatom, která spravuje ukrajinské jaderné elektrárny.

21:34 - Německý provozovatel plynovodní sítě Gascade očekává, že se přeprava plynu potrubím Nord Stream 1 obnoví na úroveň před plánovanou údržbou.

20:08 - Manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská dnes vystoupila v americkém Kongresu. V emotivním projevu zdůraznila, jakých zvěrstev se ruské síly dopustily na civilistech a především na dětech Ukrajiny. A připojila výzvu o další zbraně, které by odrazily postup ruských vojsk.

18:52 - Internetové vyhledávače v Rusku budou muset uvádět, že organizace Wikimedia Foundation, která provozuje internetovou encyklopedii Wikipedia, porušuje ruské zákony. Oznámil to ruský cenzurní úřad Roskomnadzor.

17:59 - Energetická krize či potíže s dodávkami materiálů a surovin mohou být podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) impulzem pro evropský trh ke změnám a inovacím. Trh mohou posílit. Síkela to řekl na tiskové konferenci po setkání evropských ministrů hospodářství v Praze v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie.

17:18 - Státy Evropské unie se ve středu shodly na přijetí nové sady sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Informovalo o tom české předsednictví Rady EU.

16:31 - Prezidenti USA a Ruska Joe Biden a Vladimir Putin v posledních dnech navštívili Blízký východ, který je jako centrum těžby ropy stále neuralgickým bodem mezinárodní politiky, kde se navíc přepisují hranice vlivu. Jejich návštěva ukázala, že si oba uvědomují význam regionu a že jsou ochotni činit značné ústupky.

16:09 - Se svéráznou a vědecky pochybnou interpretací výsledků krevních testů přispěchali v pondělí zákonodárci ruské Rady federace. Ukrajinští vojáci údajně trpí žloutenkou a západonilskou horečkou, z čehož Rusové usoudili, že podstoupili experimenty v tajných biologických laboratořích řízených z USA.

15:30 - Německý provozovatel plynovodní sítě Gascade na čtvrtek eviduje rezervaci na dodávky plynu přes Nord Stream 1.

15:09 - Nejnovější americký balík vojenské pomoci Ukrajině bude zahrnovat další čtyři salvové raketomety HIMARS, které v posledních týdnech pomáhají Ukrajincům útočit na sklady zbraní a další pozice ruských okupantů. Oznámil to podle agentury Reuters ministr obrany Spojených států Lloyd Austin.

14:25 - Cílem ruské armády už není pouze dobytí Donbaského regionu, přiznal poprvé šéf tamní diplomacie Sergej Lavrov. Dodávky, které Západ nadále posílá na Ukrajinu, plány Ruska změnily. Chceme Cherson i Záporoží, cituje Lavrova agentura RIA Novosti.

12:13 - O ničivosti ruského bombardování a ostřelování se ve středu na vlastní oči přesvědčil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) během své návštěvy Ukrajiny, když zamířil na prohlídku zničeného města Irpiň i vojenského letiště Hostomel na předměstí Kyjeva.

8:45 - Nejméně dva mrtvé civilisty a devět zraněných si vyžádalo noční ostřelování města Nikopol na jihu Ukrajiny z ruských raketometů, uvedl dnes na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Více než tři desítky raket poškodily soukromé domy.

6:22 - Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že u Ukrajiny nevidí ochotu plnit podmínky „předběžné mírové dohody“, které podle něj vyjednávací strany dosáhly v březnu v Istanbulu. Informovala o tom agentura Reuters. Po své návštěvě Íránu šéf Kremlu novinářům dále řekl, že Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty se nabízejí jako prostředníci mezi Kyjevem a Moskvou.

6:16 - Ruský prezident Vladimir Putin v úterý řekl, že ruská státní plynárenská společnost Gazprom je připravena dostát svým závazkům ve vývozu plynu. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters. Šéf Kremlu zároveň varoval, že kapacita plynovodu Nord Stream 1 by se mohla dále snížit kvůli pomalému postupu při údržbě zařízení.

6:01 - Americké ministerstvo zahraničí zařadilo Rusko na seznam zemí, které vykazují „politiku či vzorce“ obchodování s lidmi, nucené práce nebo jejichž ozbrojené složky či vládou podporované ozbrojené skupiny rekrutují nebo využívají dětské vojáky. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na každoroční zprávu ministerstva zahraničí o obchodování s lidmi, která podle ní poprvé obsahovala sekci „Státem sponzorovaného obchodování s lidmi“.

Ve zprávě je Rusko zařazeno i mezi 12 zemí, které rekrutují dětské vojáky.

23:24 - Rusko podniká přípravné práce k anexi částí ukrajinského území, uvedl dnes mluvčí americké rady pro národní bezpečnost John Kirby. Moskva do místních úřadů v ukrajinských oblastech, které dostala pod kontrolu, nelegitimně dosazuje sobě loajální zástupce nebo se tak chystá učinit. Kromě toho hodlá na dobytých územích zavést jako platidlo rubl, řekl podle agentury Reuters Kirby na brífinku v Bílém domě.

21:19 - Ukrajinci sestřelili u Nové Kachovky na jihu země ruský letoun Su-35, uvedlo na twitteru ministerstvo obrany.

Na sociálních sítích se objevilo video, jež má sestřel zachycovat.

Ruský Su-35 u Nové Kachovky jde na poslední přistání. Pilot se rozhodl, že nejlepší bude si uvnitř zapálit. pic.twitter.com/D9QkgtRAU6 — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) July 19, 2022

19:17 - Ne všechny otázky související s vývozem ukrajinského obilí se podařilo vyřešit, ale je dobře, že se věc dala do pohybu, řekl v Teheránu ruský prezident Vladimir Putin.

19:09 - V okupovaném Mariuopolu a jeho blízkém okolí drží Rusové dál přes 10.000 místních obyvatel ve filtračních centrech, řekl podle portálu Ukrajinska pravda na tiskové konferenci ukrajinský starosta města Vadym Bojčenko. V ruském zajetí v těchto centrech jsou podle něj i mnozí vojáci a zaměstnanci městské správy.

V jednom z center je bezmála 2000 mužů, tvrdí Bojčenko. Podle něj by se je mohli Rusové pokusit vyslat do bojů.

16:30 - Tok ruského plynu Nord Streamem 1 se po plánované údržbě včas obnoví, nebude ale přitékat na maximu kapacity, uvádějí zdroje agentury Reuters.

15:02 - Na Ukrajině bylo bombardováním poškozeno 2000 vzdělávacích zařízení, 200 bylo zcela zničeno. Náměstek ukrajinského ministra školství Andrij Vitrenko poděkoval v Praze za pomoc.

14:30 - V případě ruského embarga na dodávky plynu varuje Mezinárodní měnový fond před vážnou recesí ve východní Evropě včetně Česka, píšou Financial Times.

14:23 - V úterý ráno se v Chersonu, který je pod ruskou správou, ozývaly výbuchy. Ukrajinská armáda ostřelovala strategický most. Ruská armáda tvrdí, že pět ze šesti raket vypálených ukrajinskou armádou bylo zlikvidováno protivzdušnou obranou. Ověřit informace z nezávislých zdrojů nelze.

7:23 - Ruská armáda se soustřeďuje na dobytí Siversku a Bachmutu, uvedl Institut pro studium války (ISW). Především v těchto směrech pokračovala v noci ruská ofenziva. Podle pravidelné ranní svodky ukrajinského generálního štábu roste nespokojenost mezi vojáky neslovanské národnosti v ruské armádě.

6:55 - Zatímco ruská vojenská agrese na Ukrajině pokračuje 146. dnem, ruský prezident Vladimir Putin jede na svou první známou zahraniční cestu od invaze mimo postsovětské země. Navštíví Teherán, kde se setká s íránskými vůdci a také se svým tureckým protějškem. Jednat mají o válce v Sýrii a s tureckým prezidentem má šéf Kremlu také hovořit o dohodě, jejímž cílem je obnovit vývoz ukrajinského obilí přes Černé moře.

6:54 - Nové západní zbraně umožňují ukrajinské armádě provádět útoky na ruské logistické zázemí. Ve svém večerním videu to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle náčelníka ukrajinské armády Valerije Zalužného se díky novým systémům, jako je americký HIMARS, podařilo stabilizovat situaci na bojišti.

22:40 - První dáma Ukrajiny Olena Zelenská je na několikadenní návštěvě Washingtonu, během níž mimo jiné vystoupí s projevem ke členům amerického Kongresu. První oficiální částí programu bylo dnešní setkání s ministrem zahraničí Spojených států Antonym Blinkenem, informovala agentura AP.

22:19 - Ruská nezávislá televize Dožď dnes obnovila vysílání, které přerušila nedlouho po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu a po zablokování svého webu na ruském území. Stanice dnes poprvé po čtyřech a půl měsících odvysílala večerní zprávy, které přenášela na kanálu YouTube.

21:09 - Švýcarsko odmítlo žádost Severoatlantické aliance, aby přijalo a léčilo zraněné Ukrajince. Švýcarská diplomacie to odmítla kvůli neutrálnímu postavení země. Alpská země chce poskytnout pomoc nemocnicím přímo na Ukrajině. Rozhodnutí ministerstva zahraničí ale kritizují někteří poslanci.

19:59 - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dosud posuzovala deset žádostí Slováků, kteří projevili zájem o službu v ukrajinské armádě. „Službu v ukrajinské armádě povolila čtyřem a šest žádostí zamítla,“ řekl agentuře TASR mluvčí hlavy státu Martin Strižinec.

18:50 - Rozruch na sociálních sítích vyvolal snímek ruského poslance Vladimira Plotnikova na dovolené v Benátkách. Údajně blízkého spolupracovníka prezidenta Vladimira Putina odhalil v Itálii instagramový účet jeho dcery Sonii.

18:10 - Německá energetická společnost RWE obdržela dopis, ve kterém jí Gazprom oznamuje nemožnost své plnit závazky. Stejné sdělení dostal také Uniper.

17:35 - Reportáž ruské státní televize Rossija 1 předvedla, jaké „výhody“ mohou získat příbuzní padlých vojáků. Za kompenzace od státu si lze koupit například nové auto značky Lada. Na sociálních sítích se kvůli reportáži strhly bouřlivé reakce.

17:14 - Je čas přehodnotit politiku vůči Rusku, nejméně deset let budou vztahy vyhrocené. Na jednání Rady pro zahraniční věci to uvedl český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Ve svém postoji nezůstává sám, ovšem představa, že by členské státy zrušily právo veta v jednotné zahraniční politice, se mu zdá nereálná.

17:09 - Ministři zahraničí EU schválili další společnou platbu za zbraně pro Ukrajinu, řekl vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell. Otevřeli také cestu k přijetí nových protiruských sankcí.

16:23 - Ruské jednotky se pokoušejí po ovládnutí Lysyčansku dobýt Bachmut. Do boje nasadily i obyvatele nedávno okupovaných měst, uvedl předseda vojenské správy Luhanské oblasti Serhij Hajdaj.

16:03 - Čečenský vůdce a spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Ramzan Kadyrov navrhuje v horách Čečenské republiky umístit protivzdušné obranné systémy. Od Ukrajiny lze podle něj očekávat cokoliv. „Potřebujeme preventivní taktická opatření,“ napsal na Telegramu.

16:02 - „Oni se vrátí. Ne, to si nemyslím, já to vím,“ dokola opakuje Ženja a kráčí pustou vesnicí Cirkuni. Trochu z něj táhne alkohol, ale kdo by se divil. Jak přežít více než tři měsíce pod ruskou okupací?

15:52 - Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová v pondělí v Baku podepsala memorandum o porozumění, které předpokládá, že Ázerbájdžán zdvojnásobí dodávky plynu do Evropské unie.

15:19 - Část ruského velení se v únoru při zahájení invaze na Ukrajinu řídila topografickými mapami z konce 60. let minulého století. Na sociálních sítích o tom informovala ukrajinská bezpečnostní služba (SBU).

15:17 - Německá společnost Uniper, která je největším odběratelem ruského plynu v Německu, dostala od ruské plynárenské společnosti Gazprom oznámení o zásahu vyšší moci. To by znamenalo, že se Gazprom snaží vyvázat z odpovědnosti za neplnění závazků vůči Uniperu.

14:41 - Rusko po konci současné plánované odstávky plynovodu Nord Stream 1 zřejmě naplno neobnoví dodávky plynu do Evropy. Myslí si to oslovení odborníci. Pokud firma dodávky obnoví alespoň v omezeném množství, nelze podle nich vyloučit, že se mohou kdykoliv zastavit.

13:20 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval do čela ukrajinské tajné služby Vasyla Vasyleviče Maljuka, uvedl list Ukrajinska Pravda. Má dočasně nahradit jejího šéfa Ivana Bakanova, který byl podle upřesněných informací dočasně postaven mimo službu, ne odvolán.

12:01 - Ruskou novinářku Marinu Ovsjannikovovou v neděli v Moskvě na několik hodin zadrželi policisté. Stalo se tak poté, co v pátek protestovala před Kremlem s nápisem „Putin je vrah“, důvodem jejího zadržení ale podle samotné novinářky byla absence občanského průkazu, takže se policistům nemohla prokázat.

11:52 - Nejméně šest lidí zahynulo při ruském ostřelování ukrajinského města Toreck v Doněcké oblasti. S odvoláním na sdělení ukrajinské Státní služby pro mimořádné události (DSNS) o tom informovala agentura Unian. Toreck, který leží jen několik kilometrů od fronty, zasáhly střely dnes ráno. Jedna z nich zničila dvoupatrovou budovu, ve které se v tu chvíli nacházelo několik lidí. „Při záchranných operacích pracovníci DSNS nalezli a vytáhli těla pěti mrtvých, tři osoby ze sutin zachránili, jedna z nich ale zemřela v nemocnici,“ uvedla DSNS.

11:03 - Ukrajinská generální prokurátorka a šéf tajné služby nebyli odvoláni, ale mají do konce vyšetřování pozastavené funkce, upřesnila kancelář prezidenta Volodymyra Zelenského.

10:03 - Švédský řetězec H&M odchází z Ruska, kde už na jaře své podnikání pozastavil. Rusko bylo jeho šestým největším trhem, počet prodejen tam zvyšoval.

8:59 - Rusko využilo žoldnéře z ruské Vagnerovy skupiny k posílení svých jednotek na Ukrajině. Ve svém pravidelném hlášení to s odkazem na vojenskou rozvědku uvedlo britské ministerstvo obrany.

8:45 - Ruský ministr obrany Sergej Šojgu nařídil ruské armádě prioritně ničit ukrajinské zbraně dalekého dosahu, oznámil TASS. Ukrajina získala americké raketomety a západní houfnice.

7:47 - Kanada v neděli poslala opravenou turbínu pro plynovod Nord Stream 1 do Německa, uvedl list Kommersant. Turbína je důležitá pro dodávky plynovodem.

7:00 - Bývalá ruská televizní moderátorka Marina Ovsjannikovová byla brzy po svém nedělním zadržení opět propuštěna. Média o tom informoval její právník Dmitrij Zachvatov. Moderátorka, která v poslední době opakovaně veřejně kritizovala ruskou agresi na Ukrajině, pobyla na policejní stanici v Moskvě. Ruské úřady ji viní z diskreditace ruské armády.

6:18 - Mykolajiv čelil dalším útokům ze vzduchu. V době vyhlášení protileteckého poplachu bylo v přístavu Mykolajiv na Ukrajině zaznamenáno nejméně deset výbuchů. Uvedl to starosta Oleksandr Senkevyč.

5:54 - Proruští separatisté v Doněcké oblasti zajali dalšího britského občana. Informovala o tom v noci na dnešek BBC. Na videu, které zveřejnila ruská státní média, je patrně Brit John Harding v zajetí.

21:31 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal šéfa tajné služby SBU Ivana Bakanova a generální prokurátorku Irynu Venediktovovou. Důvody rozhodnutí zatím nesdělil.

20:13 - V sobotu vydalo Česko uprchlíkům z Ukrajiny 26 víz dočasné ochrany, což je zhruba o tři pětiny méně než před týdnem. Celkem bylo lidem prchajícím z Ukrajiny před ruskou invazí vydáno od začátku války už zhruba 395 000 těchto víz.

17:48 - Neochota Kyjeva a NATO uznat poloostrov Krym jako součást Ruska představuje pro Moskvu systematickou hrozbu, prohlásil podle agentury Interfax bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Pokud se Ukrajina pokusí získat Krym vojenskou cestou zpět, „nadejde pro ni soudný den“, pohrozil.

16:46 - Desítky lidí se ve městě Vinnycja účastnily pohřbu čtyřleté Lizy, která zemřela ve čtvrtek při útoku na kulturní centrum. Při bombardování zemřelo přes 20 lidí.

15:08 - Ve válce na Ukrajině zemřelo či bylo zraněno už 50 000 Rusů, uvedl náčelník generálního štábu britské armády sir Tony Radakin ve vysílání BBC. „Ukrajinci jsou si jistí, že získají zpět svá území,“ dodal.

12:13 - Policie v Ternopilské oblasti na západě Ukrajiny odhalila skupinu, jejíž členové dováželi humanitární pomoc ze zemí Evropské unie a pak ji rozprodávali. Ukrajinská policie o tom informovala na svých internetových stránkách.

12:10 - Podle ukrajinského generálního štábu se ruské síly snažily obsadit dvojici vesnic v Doněcké oblasti. Boje se vedly o obce Ivano-Darivka a Verchnokajanka. Útok byl odražen.

9:13 - Rusko podle britské rozvědky posiluje obranné pozice v okupovaných oblastech na jihu Ukrajiny. Jeho velitelé berou vážně oznámení Kyjeva o ofenzivě.

8:55 - Rusko už na Ukrajině od zahájení své vojenské invaze přišlo o 38 300 vojáků, uvádí ve své nedělní aktualizaci generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny.

6:21 - Jihoukrajinským městem Mykolajiv v noci na neděli otřásla desítka explozí, uvedl podle ukrajinských médií místní starosta Oleksandr Senkevyč.

22:07 - Ukrajinská tajná služba SBU uvedla, že zadržela bývalého šéfa služby Oleha Kuliniče. Podle serveru Kyiv independent je podezřelý z vlastizrady.

19:06 - Ukrajinská armáda oznámila, že sestřelila čtyři ze šesti raket vypálených z oblasti Kaspického moře. Dvě rakety zasáhly Čerkaskou oblast.

16:10 - Ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí skupiny G20 na závěr dvoudenní schůzky na indonéském ostrově Bali nevydali společné prohlášení, důvodem byly podle agentury Kjódó spory ohledně ruské války na Ukrajině.

11:56 - Rusko podle šéfa ukrajinské státní společnosti Enerhoatom využívá Záporožskou jadernou elektrárnu jako základnu pro odpalování raket.

9:59 - Ruský ministr obrany Sergej Šojgu při návštěvě Donbasu nařídil zesílit útoky proti Ukrajině, prý aby nemohla útočit na civilní cíle v okupovaných oblastech.

7:54 - Ruské jednotky nasazené v Donbasu podle analytiků z ISW zřejmě ukončují operační přestávku. Nové raketové útoky jsou hlášeny z Oděsy i od Charkova.

6:43 - Při ruském raketovém útoku na ukrajinské město Dnipro zemřeli nejméně tři lidé a dalších 15 osob utrpělo zranění. Oznámil to podle agentury Reuters gubernátor Dněpropetrovské oblasti Valentyn Rezničenko.

21:17 - Rusko zablokuje prodej ruských dceřiných společností zahraničních bank, když ty ruské nemohou v zahraničí normálně fungovat. Podle agentury Interfax to řekl náměstek ministra financí Alexej Mojsejev. Nevyloučil, že by ministerstvo financí mohlo v budoucnu podpořit myšlenku převedení těchto společností pod kontrolu ruských státních bank, napsala agentura RIA Novosti.

20:55 - Jižní velitelství ukrajinských sil varovalo před nebezpečím, které hrozí na plážích u přístavního města Oděsa na jihu země. Stalo se tak poté, co jeden z místních obyvatel ignoroval výstrahy před minami a přišel při koupání v Černém moři o život. Výbuch mu utrhl hlavu, napsala agentura Unian.

18:27 - Ukrajinská ministryně sociálních věcí Maryna Lazebná požádala parlament o uvolnění z funkce, oznámila dnes agentura Unian s odvoláním na zástupce vlády v zákonodárném sboru. Na Ukrajině odstoupení člena kabinetu schvalují nebo odmítají poslanci. V parlamentu mají většinu členové prezidentovy strany Sluha národa.

17:46 - Ruský prezident Vladimir Putin svolal poradu svých nejbližších spolupracovníků v bezpečnostní radě, oficiálně se projednávala situace v ruských regionech, napsal Kommersant.

16:57 - Moskva nemá zájem znárodňovat podniky v zahraničním vlastnictví působící v Rusku, řekl ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov.

13:30 - Polsko od Spojených států koupí 116 použitých tanků Abrams. Polskému rozhlasu to řekl polský ministr obrany Mariusz Blaszczak. Tyto tanky mají částečně nahradit stroje, které Polsko poslalo Ukrajině, čelící od února ruské agresi. Varšava také už dříve s USA uzavřela smlouvu o koupi 250 tanků Abrams v nejnovější verzi.

Dodávku prvních nových tanků Abrams Polsko očekává koncem letošního roku, poslední má dostat v roce 2026. Hodnota tohoto kontraktu je okolo 4,7 miliardy dolarů (114,6 miliardy korun).

12:39 - Sportovní arbitráž CAS zamítla odvolání ruského fotbalového svazu a čtveřice klubů proti vyloučení z evropských pohárů kvůli invazi na Ukrajinu.

11:49 - V separatistické Doněcké lidové republice (DNR) 10. července zemřel na následky chronického onemocnění britský občan Paul Urey, uvedla agentura TASS s odvoláním na ombudsmanku neuznávané republiky. Ruská agentura Brita označuje za žoldnéře, jeho dcery ovšem před časem v televizi Sky News řekly, že v oblasti bojů působil jako dobrovolný humanitární pracovník. „Zemřel 10. července v důsledku své diagnózy a stresu,“ cituje TASS ombudsmanku DNR Darju Morozovovou.

Paul Urey byl zajat 25. dubna na kontrolním stanovišti nedaleko Záporoží spolu s dalším britským dobrovolníkem Dylanem Healeym. Ruská média začátkem tohoto měsíce informovala, že Dylan Healey byl v DNR obviněn ze „žoldnéřské činnosti“.

11:28 - V separatistické Doněcké lidové republice zemřel Brit, který byl podle Sky News humanitárním pracovníkem. Podle TASS zemřel na chronickou nemoc.

10:38 - Lídři Evropské unie by podle maďarského premiéra Viktora Orbána měli připustit, že sankce proti Rusku nefungují a je potřeba je změnit. V pravidelném rozhovoru pro rozhlasovou stanici Kossuth tento politik známý svými dobrými vztahy s Ruskem řekl, že sankce poškozují EU více než Moskvu a že evropské hospodářství lapá po dechu.

9:10 - Ruská generální prokuratura označila investigativní skupiny Bellingcat a The Insider za nežádoucí organizace, čímž je prakticky v Rusku zakázala.

8:51 - V ukrajinském Mykolajivu došlo v pátek před osmou hodinou ranní k sérii několika explozí. Podle starosty města Aleksandera Senkevyče se jednalo o více než deset výbuchů.

6:05 - Podle ukrajinského velitelství Jih byl útok na město Vinnycja proveden raketami Kalibr vypuštěnými z moře z lodě u mysu Fiolent na Krymu. Útok na střed poklidného města daleko od fronty si podle posledních údajů vyžádal 23 obětí, mezi nimiž jsou tři děti. Prezident Volodymyr Zelenskyj útok označil za teroristický čin.

23:25 - Počet obětí ruského útoku na kulturní centrum ve městě Vinnycja vzrostl na 23. Ošetření vyhledalo 117 zraněných, z nichž 71 se léčí v nemocnicích. Uvedla to agentura Ukrinform s odvoláním na oblastního gubernátora Serhije Borzova. Neznámý zůstává osud 29 pohřešovaných.

20:53 - „Rusko útočí pouze na vojenská zařízení na Ukrajině. Raketa na Vinnycju byla vypálena na Dům důstojníků, kde se ozbrojené síly Ukrajiny právě připravovaly,“ řekl poradce ruského velvyslance při OSN Jevgenij Varganov.

Dům důstojníků je ve skutečnosti název kulturního centra ve městě. Při útoku zemřelo 22 lidí.

18:57 - Sedmý evropský balík protiruských sankcí musí být restriktivní a přijatý bezodkladně. I v návaznosti na dnešní ruský raketový úder na Vinnycju ve střední části Ukrajiny, při kterém zemřely více než dvě desítky lidí, to po jednání s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem (STAN) v Praze uvedla ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanišynová. Bek s ní mimo jiné také hovořil o tom, jak podpořit evropské perspektivy země.

17:13 - Do škol se přihlásilo asi 40 tisíc dětí z Ukrajiny. Je to o 30 tisíc méně, než jich podle statistik do Česka po propuknutí konfliktu na Ukrajině přišlo, uvedl předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS). Situaci přirovnal k pohybu v tekutých píscích, je podle něj pravděpodobné, že část dětí se s rodiči už vrátila do vlasti, část to plánuje. V září podle něj nebude možné pro nezapsané děti výuku připravit.

17:11 - Ministr průmyslu Jozef Síkela svolal na 26. července do Bruselu radu ministrů pro energetiku. Projednala by plán pro případ, že by se plně neobnovil provoz plynovodu Nord Stream 1.

17:10 - Ruské úřady na žádost generální prokuratury zablokovaly internetovou stránku nadace Svobodné Burjatsko, která nedávno informovala o 150 vojácích z tohoto ruského regionu odmítajících válčit na Ukrajině. Uvedla to ruská redakce BBC.

Zmínění vojáci z Burjatska, které leží na Sibiři u jezera Bajkal a čítá necelý milion obyvatel, si podali si žádost o propuštění a 9. července se vrátili domů. Před tím je ale několik dní zadržovali u Luhanska na východě Ukrajiny a hrozili jim, že budou trestně stíháni. Svobodné Burjatsko tvrdí, že pomohlo pěti stovkám vojáků ukončit kontrakt s ministerstvem obrany a vrátit se domů.

15:30 - Rusko v odvetě za dodávky zbraní Ukrajině pozastavilo podnikům v Česku a Bulharsku platnost certifikátů pro opravy vrtulníků ruské výroby, uvedla agentura TASS.

13:50 - Nejméně 20 lidí včetně tří dětí zemřelo po ruském ostřelování města Vinnycja ležícím na střední Ukrajině, dalších zhruba 50 lidí je ve vážném stavu, uvedla ve čtvrtek rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Tři ruské rakety Kalibr zasáhly kanceláře v centru města, na místě hoří několik desítek aut.

13:22 - Přilétají většinou v noci a jsou nepříjemně přesné. Po jejich dopadech explodují sklady munice i základny ruské protivzdušné obrany. Řeč je o naváděných amerických raketách vypalovaných z mobilních salvových raketometů HIMARS. Rusko proti nim zatím nenašlo obranu. Podle poradce ukrajinského prezidenta z padesáti útoků ani jednou neminuly.

11:48 - Před začátkem války byl jeden z ruských vojáků na cvičení, od té doby už se se svou matkou nespojil. Velení armády ale tvrdilo, že je v pořádku a matka je s ním v každodenním kontaktu. Pak se jí ozval člověk, kterého neznala, a řekl jí, že její syn zemřel, když mu výbuch granátu utrhl nohu.

11:17 - V rukou separatistů ovládajících území na východě Ukrajiny skončil už třetí americký občan. Je jím ve Rwandě narozený 35letý Suedi Murekezi, veterán amerického letectva, který investoval do kryptoměn, uvedl list The Guardian. Byl obviněn, že se zapojil do protiruských protestů v Chersonu, což není potvrzené.

9:43 - ČR dala ve středu Ukrajincům 1170 víz, o 1146 víc než před týdnem, kdy byl svátek. Dočasnou ochranu má 393 525 ukrajinských běženců.

7:10 - Vláda uvažuje o tom, že požádá Evropskou komisi (EK) o půjčku 14,3 miliardy eur (asi 350 miliard korun). Peníze by měly jít mimo jiné na investice, které by Česku pomohly snížit energetickou závislost na Rusku.

6:32 - Spojené státy úspěšně otestovaly dva odlišné typy hypersonických raket, uvedlo ve středu americké ministerstvo obrany. Pro raketu ARRW, která se vypouští ze vzduchu, se jednalo o druhý úspěšný pokus. V případě rakety Operational Fires to byl první test.

6:11 - Severní Korea v pátek potvrdila, že uznala samostatnost Doněcké a Luhanské lidové republiky (DNR a LNR). S proruskými separatistickými celky chce rozvíjet vztahy na státní úrovni, uvedla severokorejská oficiální agentura KCNA. KLDR je po Rusku a Sýrii třetí zemí na světě, která obě republiky uznala jako samostatné státy.

23:07 - Udání na vlastní manželku napsal policii sedmatřicetiletý muž z obce Gorki-10 v okolí Moskvy. Důvodem byly rozpory manželů ohledně speciální vojenské operace, jak ruské úřady nazývají válku proti Ukrajině, rozpoutanou na rozkaz prezidenta Vladimira Putina.

21:31 - EU připravuje sedmý balíček sankcí proti Rusku, který ale nebude zahrnovat omezení dodávek ruského plynu, řekl český premiér Petr Fiala agentuře Reuters.

20:10 - Ukrajina přerušuje diplomatické vztahy s KLDR v reakci na to, že Severní Korea uznala separatistickou Doněckou a Luhanskou lidovou republiku (DNR a LNR). Vyplývá to z prohlášení ukrajinské diplomacie.

18:42 - Litva se bude řídit doporučením Evropské komise a ruskému zboží pod sankcemi EU umožní tranzit do Kaliningradské oblasti, píše Reuters.

18:00 - Ruská plynárenská společnost Gazprom nemůže zaručit bezproblémový provoz plynovodu Nord Stream 1. Firma dnes uvedla, že není jasné, zda dostane opravenou turbínu, jejíž servis v Kanadě zajistila německá společnost Siemens Energy. Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU.

17:55 - Do okupovaného města Melitopol na Ukrajině dorazily taktické balistické rakety Točka, informuje web DefenceBlog. Ruská federace se přitom v březnu dušovala v dopise Radě bezpečnosti OSN, že tyto rakety dávno nepoužívá.

17:45 - Česko by po válce mohlo Ukrajině pomoci s obnovou zásobování pitnou vodou, řešením kvality vod či s dekontaminací půd, řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

17:32 - Rusko deportovalo z okupovaných území dva miliony Ukrajinců, včetně několika set tisíc dětí, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj účastníkům konference v Soulu.

17:10 - Ve Volgogradu ve středu pohřbili s vojenskými poctami pětatřicetiletou poddůstojnici ruské armády. Desátnice Anastasija Savická se podle médií stala první ruskou vojákyní zabitou ve válce proti Ukrajině. Po Savické, která od dětství snila o službě v ozbrojených silách a kontrakt s armádou uzavřela hned v 18 letech, zůstaly dvě děti, napsal volgogradský server V1. Žádné podrobnosti o okolnostech smrti desátnice ale neuvedl.

16:48 - Maďarsko vyhlásilo stav energetické nouze, jehož součástí je zákaz vývozu zdrojů energie. Zrušilo také mnoho let platný cenový strop u energií pro domácnosti s nadprůměrnou spotřebou a plánuje zvýšit domácí těžbu zemního plynu. Soubor opatření, která začnou platit od srpna, má zemi připravit na nadcházející zimu. Podle agentury Reuters to uvedl šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás.

16:22 - Další výpadky v dodávkách zemního plynu do Evropy by mohly uvrhnout řadu zemí do hospodářské recese. V příspěvku na blogu Mezinárodního měnového fondu (MMF) to dnes uvedla šéfka této organizace Kristalina Georgievová. Zopakovala přitom, že fond tento měsíc přikročí k dalšímu zhoršení výhledu světové ekonomiky.

Ukrajinci Viktoria a Ilja promluvili o znásilnění ruskými vojáky. Video: Lenka Klicperová, Novinky

15:53 - Při ruském ostřelování dnes v Mykolajivu na jihu Ukrajiny podle prvních zpráv zemřelo pět civilních obyvatel, uvedl podle agentury Unian zástupce šéfa prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko.

15:31 - Spojené státy vyzvaly Rusko, aby vpustilo nezávislé pozorovatele do takzvaných filtračních táborů na Ukrajině a propustilo Ukrajince, které ze země deportovalo do Ruska. V prohlášení to dnes podle agentury Reuters uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken.

15:10 - Začlenění Ukrajiny do Evropské unie podporuje 58 procent českých občanů, více než čtvrtina je proti. V otázce členství Kyjeva v Severoatlantické alianci je společnost rozdělená víc, pro zapojení Ukrajiny do NATO se vyslovilo 41 procent lidí, stejná část s ním nesouhlasí.

14:50 - Česko možná bude moci uvalovat národní sankce za závažná protiprávní jednání v mezinárodních souvislostech. Sněmovna návrh zákona podpořila.

13:51 - Ukrajinská armáda plánuje a připravuje úplné osvobození Ruskem okupovaných měst a obcí poblíž pobřeží Černého moře, řekl agentuře AP ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

12:48 - Na 47 stoupl počet obětí ruského ostřelování obce Časiv Jar u Bachmutu, uvedla ve středu mluvčí vojenské správy Doněcké oblasti Tetjana Ihnatčenková. Pětipodlažní dům byl v sobotu večer zasažen ruskou balistickou raketou Iskander.

11:13 - Moskva oznámila sestřelení tří ukrajinských vojenských letounů, dvou v Doněcké oblasti na východě země a jednoho v Mykolajivské oblasti na jihu. Ověřit informace z nezávislých zdrojů nelze.

10:04 - Česko v úterý udělilo běžencům z Ukrajiny 652 víz dočasné ochrany, o 601 méně než před týdnem. Od počátku ruského útoku Česká republika vydala lidem prchajícím před válkou 392 355 víz.

8:50 - Česko by po válce mohlo na Ukrajinu vyslat zástupce odborných organizací na pomoc v souvislosti s ekologickými škodami. Novinářům to řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) před zasedáním ministrů EU v Praze, kterého se zúčastní i ukrajinský ministr životního prostředí Ruslan Strilec.

„Dnes se hlavně seznámíme s představami Ukrajiny, co vše bude potřebovat,“ uvedla Hubáčková. „Můžeme pomoci mapovat škody, vyslat některé odborné organizace, jako jsou Výzkumný ústav vodohospodářský, Česká geologická služba a Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), přímo na Ukrajinu po skončení války,“ dodala.

8:24 - Ruské ministerstvo zahraničí: plyn do Evropy přes Ukrajinu může proudit i po roce 2024, pokud bude v Evropě zájem a na Ukrajině zachován systém.

7:45 - Útoky na ruské nebo Ruskem dosazené činitele na Ukrajině budou pravděpodobně stále častější, což na ně zvýší tlak, píše britský generální štáb.

6:19 - U obcí Dolyna a Dovhenke se ukrajinským vojákům podařilo odrazit další útok ruských jednotek směrem na Slovjansk. Oznámil to ve středu ukrajinský generální štáb.