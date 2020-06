Berlín zvažuje i otevírání vůči světu

„Nyní bych nevyloučil, že v příštích několika týdnech zrušíme i u jiných zemí cestovní varování,“ potvrdil Maas. Rozhodnutí podle něj závisí na situaci. Pro více než 160 států tak dál platí varování před cestami, a to zatím do 31. srpna.

Na brzké zrušení omezení pro svět naléhá Německý cestovní svaz. Ten odhadl, že ztráty kvůli epidemii dosáhnou do konce srpna 20 miliard eur (500 miliard korun). Jen zachování varování před cestou do Turecka, Tuniska a Egypta prý přinese ztráty ve výši devíti miliard eur.

Maas ale podtrhl, že koronavirová krize není u konce. Kdo si myslí, že dovolená bude letos stejná jako dříve, bude překvapen, řekl Maas. Zdravotnický expert vládní soc. dem. Karl Lauterbach dodal, že zvláště lidé se zdravotními problémy by měli zvážit, zda a kam do zahraničí pojedou.

Maas vystoupil jen pár hodin poté, co o půlnoci na pondělí přestala platit varování před cestami do tří desítek zemí EU a schengenského prostoru a skončily kontroly na hranicích SRN, zavedené kvůli koronavirové epidemii. Do 21. června je pro Němce ještě uzavřeno Španělsko, i když Mallorca v rámci pilotního projektu už v pondělí začala přijímat omezený počet turistů. Neomezené varování platí v Německu pro cesty do Švédska, kde počet nákaz stále stoupá. Kvůli karanténě odrazuje Berlín i od cest do Británie, Irska a na Maltu.