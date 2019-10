Bagdádího smrt je důležitá, boj proti IS ale musí pokračovat, zní z Evropy

Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová poblahopřála Spojeným státům k operaci, která vedla ke smrti vůdce Islámského státu (IS) abú Bakra Bagdádího. Jak ale varovala, zneškodnění obávaného teroristy neznamená, že přestane fungovat i jeho organizace. Podle íránského ministra informací Džaváda Azarího Džahromího to „není zas tak velká věc”. Američany v této souvislosti obvinil, že právě oni stáli za vytvořením IS.