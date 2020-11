Průzkumy opět selhaly. Může za to „stydlivý volič” i ochota lidí odpovídat

Jestli něco naznačily letošní průzkumy voleb amerického prezidenta, pak to, že čím dál tím míň lidí jim bylo ochotno sdělit, že budou volit Donalda Trumpa. Politický analytik Robert Cahaly, který v roce 2016 navzdory průzkumům správně odhadl prohru Hillary Clintonové, přisuzuje tuto chybu efektu takzvaného „stydlivého voliče“.

Není to ale jen otázka „stydlivého voliče“. Jak upozornil americký sociolog, volební průzkumy jsou prováděny převážně telefonicky. A míra tzv. response rate (poměr lidí, kteří na dotazník odpovědí) povážlivě klesla. Stále méně a méně lidí totiž na telefonický kontakt odpovídá. Odhadovaná míra response rate klesla z 33 procent na současných 6 procent.

A lepší to nebude, míní Babones. Aby mohly agentury ve svých modelech extrapolovat výsledek průzkumů na celý elektorát, své modely zpřesňují pomocí tzv. exit polls, tedy průzkumů, kdy jsou během voleb dotazováni voliči právě vycházející z volebních místností na to, koho volili. Letos odvolilo přes 100 milionů lidé korespondenčně, což sníží hodnotu letošních exit polls a opět zhorší predikční modely do budoucna.