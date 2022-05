Souhrn dění na Ukrajině do úterní půlnoci

23:19 - Při ruských útocích v Doněcké oblasti v úterý zahynulo sedm civilistů a šest dalších utrpělo zranění. Na sociální síti Telegram to uvedl místní gubernátor Pavlo Kyrylenko.

22:02 - Ruské úřady obvinily ukrajinskou stranu z ostřelování vsi v ruské Bělgorodské oblasti, při kterém jeden člověk utrpěl zranění, uvedla dnes tisková agentura TASS. Rusko, které před 83 dny napadlo Ukrajinu, si na podobné incidenty stěžovalo již dříve.

20:29 - Ruská ekonomika letos kvůli sankcím klesne o 7,8 procenta, odhaduje ruské ministerstvo hospodářství. Příští rok pokles zpomalí na 0,7 procenta.

19:31 - Členové výboru americké Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby se tento týden obrátili na vedení internetové společnosti Meta, která je mimo jiné provozovatelem sociální sítě Facebook, s žádostí, aby se více věnovala „nebezpečnému šíření proruských dezinformací“ na svých platformách na Slovensku.

19:24 - Nákladní divize německých drah DB se zapojila do pomoci s vývozem ukrajinského obilí, které kvůli válce není možné dopravovat přes Černé moře.

19:13 - Téměř stovka bombových hrozeb, které v pondělí ochromily srbské hlavní město Bělehrad, je součástí zahraničního tlaku na Srbsko, jež odmítlo přijmout protiruské sankce v souvislosti s válkou na Ukrajině. Podle agentury Reuters to řekla srbská premiérka Ana Brnabičová.

18:53 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil „dlouhý a obsažný“ telefonický rozhovor s francouzským prezidentem Emanuelem Macronem o situaci na Ukrajině, o dodávkách nedostatkového paliva a o vojenské pomoci.

18:17 - EU nepoleví v dodávkách zbraní na Ukrajinu, kde jsou boje ve zlomové fázi, řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Unie podle něj také podpoří vstup Švédska a Finska do NATO.

16:43 - Ruské ministerstvo zahraničí poslalo do parlamentu návrhy na vystoupení Ruska ze Světové zdravotnické organizace a Světové obchodní organizace, oznámil místopředseda sněmovny.

16:22 - Z obklíčených oceláren Azovstal v jihoukrajinském Mariupolu se evakuovalo přes 260 vojáků, včetně padesátky zraněných. Zamířili na území separatistické Doněcké lidové republiky a podle Kyjeva se chystá jejich výměna za ruské zajatce.

14:46 - Finský parlament drtivou většinou hlasů podpořil přihlášky do NATO, uvádějí tiskové agentury. Přihlášku do Aliance dnes podepsalo Švédsko.

13:42 - Práci v Česku si našlo přes 50 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, uvedlo ministerstvo práce. Podle něj většinou nastoupili na dlouho volná místa do výroby, služeb či dopravy.

13:38 - Polsko dokáže přepravit maximálně dva miliony tun ukrajinského obilí měsíčně, nikoli pět milionů, jak by bylo potřeba, řekl ministr zemědělství.

13:35 - Německý kancléř Olaf Scholz telefonicky hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o vojenské a humanitární situaci na Ukrajině.

13:22 - Rusku již nesmí být dovoleno zneužívat energetickou závislost ostatních, Německo sníží závislost na nulu, řekla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková.

13:16 - Ukrajinská skupina Kalush Orchestra, která vyhrála soutěž Eurovize, hodlá cenu vydražit, aby získala peníze pro armádu. Skupina to uvedla po návratu do země.

Kalush Orchestra po návratu z Eurovize s fanoušky ve Lvově Foto: Stringer, Reuters

12:35 - Propuštění lodí s ukrajinským obilím z přístavů v Černém moři bylo téma, které se projednávalo, ale přístavy jsou zaminované a pro lodní dopravu nebezpečné, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

12:02 - Při náhlém zastavení dodávek plynu by byla v Česku existenčně nebo velmi vážně ohrožena čtvrtina firem, ve výrobě až 40 procent, uvedl průzkum Hospodářské komory.

11:17 - Jednání mezi Moskvou a Kyjevem ohledně vyřešení situace na Ukrajině nepokračují, uvedl podle agentury TASS představitel ruského ministerstva zahraničí.

11:10 - Ukrajinské armádě se podařilo natočit video, které zachycuje, jak ruské bojové vozidlo pěchoty vzplálo poté, co narazilo na protitankovou minu. Těsně před ním na minu narazilo jiné ruské bojové vozidlo.

Video of a Russian BMP that apparently struck an anti-tank mine driving by another damaged vehicle. https://t.co/BhsDVfhgiv pic.twitter.com/Lyp9HAzJxv — Rob Lee (@RALee85) May 17, 2022

11:07 - Nečekaně upřímný byl v pondělním vysílání státní ruské televize Rossija plukovník protivzdušné obrany ve výslužbě Michail Chodarenok. Situace na Ukrajině se podle něj z pohledu Ruska zhoršuje.

10:36 - Švédská ministryně zahraničí Ann Lindeová podepsala žádost Švédska o vstup do NATO. Dokument má být tento týden předán spolu s finským do Bruselu.

10:28 - Přes 250 obránců Azovstalu v Mariupolu se vzdalo, uvedli podle TASS proruští separatisté poté, co bylo v pondělí z místa evakuováno přes 260 vojáků.

10:00 - Evropská komise se chystá představit plán na obnovu Ukrajiny, jehož součástí má být i balík finanční pomoci včetně výhodných půjček. Návrh komise představí ve středu, o konkrétní výši finanční pomoci zatím není jasno.

9:36 - Přístup maďarské vlády, která se rozhodla nepodpořit jakékoli sankce mířící na ruský energetický export, považuje šéf české diplomacie Lipavský za nepřijatelný

9:22 - Britská vojenská tajná služba ve svém pravidelném ranním vyjádření k dění na Ukrajině varovala, že Rusko masivně používá dělostřelectvo bez ohledu na dopady palby, protože není schopno rozlišovat cíle. Podle ní v tom bude dál pokračovat na Donbasu, aby zvrátilo situaci ve svůj prospěch.

9:08 - Na počátku války na Ukrajině se velká pozornost věnovala tureckým útočným dronům Bayraktar TB-2, které měly pomáhat ničit ruské obrněné kolony. Pak se o nich mluvilo v případě potopení raketového křižníku Moskva a po delší pauze až v první půlce května, kdy měly být použity k útokům na ruské lodě u Hadího ostrova. Podle analýzy zřejmě Turecko Ukrajině dodalo další, napsal list The Guardian.

9:00 - Společnosti PPF a Home Credit oznámily dohodu o prodeji svých bankovních aktiv v Rusku skupině domácích investorů. Home Credit tak odchází z ruského trhu.

8:43 - Do ČR přijelo vlaky v první polovině května zhruba 15 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, naopak kolem 13 500 jich vlaky ze země odcestovalo, sdělil ministr dopravy Martin Kupka.

7:46 - Černihivská oblast se stala v úterý ráno terčem raketového útoku ruské armády, oznámil Kyjev.

7:23 - Policie Kyjevské oblasti uvedla, že mrtvý český občan na Ukrajině je řidič kamionu, který tam působil jako dobrovolník. České ministerstvo zahraničí o případu ví a je v kontaktu s rodinou zesnulého. Podrobnosti zatím nechce sdělovat.

7:21 - Ukrajinské armádě se podařilo zničit ruský muniční sklad v oblasti města Izjum. Tvrdé boje v regionu nadále pokračují.

7:09 - Ruské jednotky pokoušející se prorazit u Severodoněcku neuspěly, uvedl v úterý ukrajinský generální štáb. U vesnice Syrotyno utrpěly ruské oddíly ztráty a stáhly se.

7:00 - Když náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Majlarová oznámila, že z ruskými jednotkami obklíčeného hutního komplexu Azovstal bylo v pondělí evakuováno 264 ukrajinských vojáků, dodala, že část jich v areálu zůstala.

6:22 - U Makarivu v Kyjevské oblasti byl nalezen hromadný hrob s třemi těly. Dvě oběti byly střeleny do hlavy, třetí do břicha. Na místě byly dokumenty českého občana.

5:28 - Ve Lvově se v noci ozvala série explozí. Gubernátor Lvovské oblasti Maksym Kozyckyj podle CNN uvedl, že ruské invazní jednotky raketovými údery cílily na ukrajinskou vojenskou základnu nedaleko polských hranic v Javorivu. Zatím nejsou informace o případných obětech.

23:41 - Přes 260 ukrajinských obránců, včetně 53 zraněných, bylo v pondělí evakuováno z oceláren Azovstal v Mariupolu, oznámilo ukrajinské ministerstvo obrany.

23:32 - Při ruském ostřelování v Doněcké a Luhanské oblasti na východě země bylo za uplynulý den zabito 20 civilistů včetně dítěte. Ruské okupační jednotky podle něj ostřelovaly 25 obydlených oblastí a zasáhly mimo jiné 42 rezidenčních budov a školu. Uvedlo to ukrajinské ministerstvo obrany. Tuto zprávu nebylo možné nezávisle ověřit.

23:15 - Německý kancléř Olaf Scholz nečeká rychlé ukončení války na Ukrajině, která se brání ruské invazi. Německo bude nadále poskytovat Ukrajině zbraně, ale nedovolí, aby byly do konfliktu vtaženy země Severoatlantické aliance. Řekl to v televizi RTL.

22:36 - Reportér Novinek na Ukrajině zachytil výbuch dusičnanu amonného u Charkova. Popsal velký růžový mrak, který byl vidět desítky kilometrů daleko.

Explozi dusičnanu amonného zachytil zpravodaj Novinek Foto: Ján Husár, Novinky

21:57 - Ocelárny Azovstal opustilo asi deset autobusů s ukrajinskými vojáky, kteří se ukrývali v obléhaném komplexu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na svědka.

Zraněné vojáky z Azovstalu přepravily autobusy do Novoazovsku. Foto: Alexander Ermochenko, Reuters

21:09 - Ruská armáda ztratila více než 400 mužů při pokusu překročit řeku Severní Doněc u obce Bilohorivka, informoval New York Times s odkazem na Institut pro studium války. Podle serveru šlo o jednu z nejkrvavějších bitev během války na Ukrajině.

20:20 - Země EU se opět neshodly na sankcích proti Rusku, řekl Borrell. Odsouhlasily však dalších 500 milionů eur na nákup zbraní pro Ukrajinu, dodal.

20:15 - Ceny ropy se mírně zvýšily. Cena severomořské ropy Brent vykazovala nárůst na 111,70 dolaru za barel. Americká lehká ropa s připisovala 0,6 procenta zhruba na 111,20 dolaru za barel.

19:39 - Ukrajinský soud zabavil majetek ruského miliardáře Michaila Fridmana v hodnotě 12,4 miliardy hřiven (téměř deset miliard Kč). Informovala o tom dnes ukrajinská žalobkyně Iryna Venediktová. Podle ní jde o cenné papíry kyperských společností, které byly drženy na Ukrajině.

19:24 - Turecko neschválí rozšíření NATO o Švédsko a Finsko. Vyjednavači ze Skandinávie ani nemají vážit cestu do Ankary. Uvedl to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

19:18 - Hadí ostrov v Černém moři bude v blízké době osvobozen, uvedl mluvčí oděské vojenské správy Sergej Bratčuk. Kontrola nad ostrovem je klíčová pro operace v Černém moři.

18:24 - V Charkovské oblasti zasáhla bomba sklad dusičnanu amonného. Podle ukrajinské strany vypálili střelu Rusové. Agentura TASS uvedla, že pálili Ukrajinci. Nad místem se vznáší obrovský oblak načervenalého kouře, podle úřadů ale není důvod k panice, uvedla Ukrajinska pravda.

18:21 - Plány na přijetí Finska a Švédska do NATO nejsou problém, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Rusko by muselo reagovat, pokud by Severoatlantická aliance chtěla do těchto zemí rozšiřovat vojenskou infrastrukturu, upozornil. Agentura Reuters původně uvedla, že plány problém jsou, posléze upozornila, že zprávu špatně přeložila.

17:10 - Válka na Ukrajině je podle ní první digitální válkou v dějinách, prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.

15:15 - Švédsko se oficiálně rozhodlo požádat o členství v NATO, oznámila tamní premiérka. Předpokládá, že přijetí nebude trvat déle než rok.

15:08 - Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že probíhá evakuace raněných vojáků z Azovstalu do okupovaného Novoazovsku, informují ruská státní média.

13:37 - Z Ukrajiny uprchlo před válkou 6 223 821 lidí, oznámil úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Do Polska odešlo 3 357 984, do Rumunska 919 574, do Maďarska 605 628, v Česku dostalo víza 343 215 osob a v Rusku jich je 838 434.

13:31 - Ukrajinské matky s dětmi se začaly ubytovávat v bývalém klášteře voršilek v centru Brna.

13:00 - Vybudování stanového městečka nevyřešilo nevyhovující situaci na hlavním nádraží, i nadále tam podle neziskových organizací přebývají stovky běženců.

12:35 - McDonald’s v Rusku končí. Fastfoodový řetězec v pondělí oznámil, že zahájil proces prodeje svého byznysu v Rusku, kde už dříve zavřel své pobočky. Jde o reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Ze země řetězec odchází po 30 letech, píše Reuters.

12:12 - Ruská sabotážní a průzkumná skupina se v pondělí ráno snažila proniknout do Sumské oblasti na Ukrajině, informovala podle agentury Ukrinform ukrajinská pohraniční stráž. Dodala, že se jí podařilo přinutit ruské vojáky k ústupu zpět za hranici.

11:23 - Ke studentům z Ruska a Běloruska, jejichž vzdělávání v některých oborech koliduje se sankcemi proti jejich domovským zemím, bude Vysoké učení technické v Brně (VUT) přistupovat individuálně. Nehodlá jejich studium plošně znemožnit. Vytipuje rizikové programy, kde studentům a uchazečům nabídne přechod na jiný obor. Nově schválená pravidla poskytla ČTK Tereza Kadrnožková z tiskového odboru VUT.

10:40 - Šéf unijní diplomacie Josep Borrell nečeká, že by EU v pondělí schválila šestý balík sankcí proti Rusku. Nadále nepanuje shoda o zákazu dovozu ruské ropy.

10:03 - Případný vstup Finska a Švédska do NATO by byl vážnou chybou, se kterou se by se Rusko jen tak nesmířilo, řekl podle Interfaxu Sergej Rjabkov, náměstek ruského ministra zahraničí.

9:57 - Spolu s jeho bratry mu ruští vojáci svázali nohy a ruce, pak je všechny střelili do hlavy a zakopali do hrobu. Na rozdíl od sourozenců ale Mykolo Kuličenko přežil, kulka mu prošla pouze měkkou tkání ve tváři. Ukrajinec se tak vyhrabal z hrobu a došel pro pomoc do nedaleké vesnice.

9:10 - V neděli Česko vydalo uprchlíkům z Ukrajiny 937 víz dočasné ochrany, téměř stejně jako před týdnem. Celkem dostalo víza 343 215 lidí, uvedlo vnitro.

8:46 - Svědectví ze spleti tunelů obřího jaderného krytu pod rozlehlými železárnami a ocelárnami Azovstal v Mariupolu jsou strašlivá. Uprostřed zápachu z gangrenózních ran, ve špíně a chladu se stovky mužů stále rvou o život. Příslušníci pluku Azov jsou odříznuti od okolního světa, obklíčeni ruskými silami a zůstávají jim už jen zbytky jídla, vody i střeliva. Jejich nejbližší mají jasno, kdo za to může.

8:19 - Od začátku války zahynulo na Ukrajině 229 dětí a dalších 421 bylo zraněno. Nejvíce zabitých a zraněných (140) je v Doněcké oblasti, kde leží Mariupol. Na druhém místě neblahého žebříčku je Kyjevská a Charkovsská oblast.

8:10 - Francouzská automobilka Renault převedla veškerá aktiva své ruské pobočky na město Moskva, svůj podíl 67,69 procenta v Avtovazu na ruský stát.

7:45 - Ruské armádě docházejí rezervisté, které by mohla nasadit na Ukrajině. Nutí ji to spojovat dohromady vojáky pozemních sil a námořní pěchoty s členy soukromých armád a různých milicí, uvedl v neděli Institut pro studium válek (ISW).

6:48 - Ruské jednotky nezastavují svoji ofenzivu, uvedl v pondělí ukrajinský generální štáb. Nyní se Rusové soustřeďují hlavně na postup v Doněcké a Luhanské oblasti. Za posledních 24 hodin tam bylo odraženo 17 nepřátelských útoků.

6:31 - Obnova Ukrajiny po válce s Ruskem bude jedním z témat letošního Světového ekonomického fóra v Davosu, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který má k účastníkům fóra příští týden promluvit. Ještě dnes má ukrajinský prezident debatovat s americkými a kanadskými vysokoškoláky.

6:05 - Ukrajinská protivzdušná obrana oznámila, že během neděle zasáhla jedenáct vzdušných cílů, uvedlo velení ukrajinských vzdušných sil. Zničeny měly být dva bitevní vrtulníky Kamov Ka-52 a Mil Mi-28, dvě střely s plochou dráhou letu a sedm bezpilotních letadel. Ukrajinské letectvo zaútočilo na zásobovací trasu Rusů přes řeku Indulec.

5:57 - Moře vyplavilo na oděské pobřeží dvě námořní miny, které nastražili Rusové. Miny byly vyplaveny během bouřlivého počasí. Ukrajinští pyrotechnici je zneškodnili, uvedl list Ukrajinska pravda.

5:35 - Západní sankce zablokovaly prakticky veškerý běloruský vývoz do Evropské unie a Severní Ameriky. Roční ztráty tím způsobené dosahují 16 až 18 miliard dolarů (asi 380 až 428 miliard Kč), uvedl běloruský premiér Raman Haloučanka v televizním rozhovoru podle státní agentury BelTA.

5:22 - Jedna z ukrajinských jednotek poslala prezidentovi Volodymyru Zelenskému video s hlášením, že v Charkovské oblasti, kde vytlačují Ukrajinci Rusy, dosáhla státní hranice s Ruskem.

BEZ KOMENTÁŘE: Pane prezidente, dokázali jsme to, jsme tady, hlásí ukrajinský voják Zelenskému dosažení hranic s Ruskem. Video: Reuters