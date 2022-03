ISS vám kvůli sankcím spadne na hlavu, pohrozil šéf Roskosmosu

Na mapě pak Rogozin ukázal, kam by stanice mohla spadnout, a prohlásil, že Rusko je z velké části v bezpečí. „Ale obyvatelé ostatních zemí, zejména řízených válečnými psy (západními politiky), by se měli nad cenou sankcí proti Roskosmosu zamyslet,“ pohrozil.

Toto vyjádření přišlo poté, co Rogozin předminulý týden poprvé ostře reagoval na americké sankce uvalené na Rusko kvůli vpádu vojsk do sousední země. Rogozin mj. naznačoval, že Rusové by mohli spolupráci kolem ISS ukončit, načež by mohl následovat „nekontrolovaný sestup“ satelitu na území USA nebo Evropy.