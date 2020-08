V Německu přitvrdí: Pokuty za nenošení roušky a omezení svateb

O nových opatřeních by měla Merkelová jednat s premiéry všech spolkových zemí během čtvrtka, píše server týdeníku Focus.

Podobně skončilo svatební veselí v Bavorsku, kde dokonce musely jít do karantény tři školní třídy, protože se nakazily tři sestry, jež se veselky účastnily. Ve městě Kleve se nakazilo 61 z celkové stovky svatebních hostů.

Kancléřka proto přichází s návrhem, aby se počet účastníků privátních oslav omezil. Maximální počet by měl být 25 lidí. Soukromých oslav a večírků s účastí lidí mimo okruh rodiny a známých by se mohlo zúčastnit maximálně 50 osob. Merkelová současně žádá, aby se velké akce, jako například koncerty, festivaly či vesnické slavnosti, zrušily až do konce letošního roku.