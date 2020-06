Lékaři: Pandemie koronaviru znásobila deprese i počet pokusů o sebevraždu

Tím dopady pandemie na psychiku české populace bohužel nekončí. „Podle toho, co vidím u nás na klinice a vím od kolegů, bych si troufnul odhadnout, že za poslední týdny se sebevražedné aktivity zdvojnásobily. Jen za posledních pět dní jsme přijali třináct takových pacientů, a to se k nám mnozí ani nedostanou. Oproti předchozím dobám jde o pokusy, které jsou vážnější. Často jsme takové pacienty pouštěli i další den domů, ale nyní je kolegové kvůli závažnosti pokusu doporučují k delší hospitalizaci,“ popisuje psychiatr.

„Ještě očekáváme narůst těch, na které dopadnou ekonomické faktory a dostanou se do dluhových pastí. To bych si troufal odhadovat, že bude malér tohoto obrovského experimentu přírody na nás,“ dodává psychiatr.

„V době krize jsme měli obsazených čtyřicet postelí, dnes už to je devadesát, což je návrat k normálu, při kapacitě sto dvacet lůžek. Pro nemocné vážnými duševními potížemi (např. schizofreniky, pozn. red.) to bylo extrémně zátěžové období, už i proto, že mají tendenci vztahovat si věci, které se kolem dějí, k sobě. Měli jsme několik pacientů, kteří přišli s tím, že oni sami způsobili koronavirus nebo že mají nějaké zařízení, které pandemii řídí,“ uvedl příklad přednosta pražské psychiatrické kliniky.

„Řada psychicky nemocných paradoxně zažila úlevu. Jsou to pacienti s úzkostnými poruchami, kteří se například bojí davu. Teď mohli do málo obsazené veřejné dopravy, projít se liduprázdnými ulicemi. Obsedantně kompulzivní pacienti, kteří si denně myjí i šedesátkrát ruce, se najednou vlastně chovali normálně. Dostali se do normy s ostatními, a to pro ně byla úleva. Též se ulevilo lidem zaměřeným hodně na výkon, pracujícím pod velkým tlakem,“ vyjmenovává Anders.