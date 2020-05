Francouzská farmaceutická firma Sanofi čelí kritice, chtěla dát vakcínu napřed USA

Paul Hudson řekl agentuře Bloomberg, že by případná vakcína mířila nejdříve do USA, protože Spojené státy poskytly firmě nejvíce prostředků na výzkum: „Spojené státy mají právo na největší předobjednávku, protože investováním (do vývoje) na sebe vzaly riziko. Tak to bude, protože investovaly, aby zkusily ochránit svou populaci, aby rozběhly svou ekonomiku. Vedl jsem v Evropě kampaň za to, aby Spojené státy dostaly vakcínu jako první.“