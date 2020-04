Amerika se brání Newyorčanům na útěku

„Vítejte na pláži. A teď jděte domů!“ hlásají cedule v Catskills v New Jersey. Dříve žert, nyní přítomnost nabitá emocemi i panikou. „Audiny přijížděly z města celý minulý týden,“ tweetoval jeden obyvatel městečka. „Virus tím ještě zhoršují,“ napsal server Market Watch.

Počet obyvatel v Southamptonu na Long Islandu se během týdnů zvýšil o 40 tisíc na sto tisíc. Lidé se většinou stěhují do svých letních příbytků, takže proudí i na Floridu. „Každá akce vyvolává protiakci a Florida udělá to, co je v jejím zájmu,“ varoval guvernér Ron DeSantis.

Florida si stěžovala

DeSantis si postěžoval prezidentovi Donaldu Trumpovi a ten si od pátku do sobotního večera veřejně pohrával s myšlenkou uvalit karanténu jak na New York, tak na New Jersey a Connecticut.

Guvernéři se to dozvěděli ze zpráv. „Zmatek vede k panice,“ varoval connecticutský guvernér Ned Lamont. „Nebude to třeba, děkuji,“ uzavřel pak Trump celou záležitost tweetem po poradě s experty. Směrnice pro cestování prý vtělí do aktualizace svých doporučení tento týden.

Slíbil, že na prvním místě zohlední „životy a bezpečí“ obyvatel před ekonomikou, zatímco ještě před pár dny horoval pro obnovení hospodářské aktivity k 12. dubnu. Směrnice mají odrazit situaci každého okresu i oblastí, což je vzhledem k lavinovitě se šířící nákaze problematické.

Zatímco prezident vychvaluje svá rozhodnutí a kroky administrativy, zdravotníci dál zápasí s nedostatkem prostředků. Lůžkové kapacity horečně mobilizují další velké aglomerace: Los Angeles, Boston, Detroit, Chicago, Atlanta a Milwaukee. Ženisté staví provizorní nemocnice. Trump vyslal nejpostiženějším státům na pomoc Národní gardu. Další černou prognózu mezitím vyslovil v televizi MSNBC Ezekiel Emanuel z Pensylvánské univerzity. V USA už je podle něj reálně milion nakažených, a „pokud se jejich počet každé tři čtyři dny až zdvojnásobí, bude jich za čtyři týdny sto milionů“.

Testování zůstává velmi omezené a lidé s mírným průběhem ho ani nepodstoupí. „Nějakých 80 tisíc infikovaných v Číně s 1,5 miliardy obyvatel vypadá jako chyba při zaokrouhlování,“ přitaká expert Nigam Shah. O viru podle něho řeknou víc počty hospitalizovaných a úmrtí.

Tisk kritizuje nejasné kroky

Podle listu The Washington Post Trump nepodloženými výroky a nejasnými kroky posiluje nejistotu. Nikdo přesně neví, jak využije aktivaci zákona o válečné výrobě (1950). Říká, že tím přiměl General Motors chrlit desítky tisíc plicních ventilátorů. Vedení koncernu ale oznámilo, že je už produkuje s partnerskou firmou.

„Jediné, co z takových krizí víme, je, že skutečnou chybou je jednat příliš pomalu,“ rýpl si jeho volební soupeř demokrat Joe Biden.