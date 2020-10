Pět tisíc pro důchodce? Novela ještě leží ve Sněmovně

Vláda slíbila důchodcům tzv. rouškovné ve výši 5000 korun, a to ještě letos. Jenže novela zatím leží ve Sněmovně před finálním čtením a poslanci k ní navíc přiložili řadu pozměňovacích návrhů. Některé z nich pak příspěvek snižují, a to například i na 1500 korun. Podle informací Novinek by ale měli zákonodárci novelu projednat ještě tento týden.