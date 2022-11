Volební průzkumy kandidátů na prezidenta: Kdo momentálně vede a jak se průzkumy měnily v čase?

Zatímco Danuše Nerudová zaznamenává relativně stabilní růst, procenta hlasů už nejsou tak jasná u dvou výše zmíněných kandidátů. Ačkoliv Petr Pavel v zářijovém modelu poprvé překonal Andreje Babiše, nejnovější volební průzkumy zatím nereflektují poslední události – především oficiální kandidaturu Andreje Babiše.

Jak upozorňují analytici, doposud respondenti průzkumů nevěděli jistě, zda bude kandidovat. Podle odborníků kandidatura Babiše výrazně ovlivní průběh kampaně, která bude plná nadávek.

Jaké výsledky přinesl nejnovější průzkum? A jaký byl vývoj preferencí jednotlivých kandidátů?

ANALÝZA: Babišovo rozhodnutí výrazně ovlivní prezidentskou kampaň Prezidentské volby

Volební průzkum říjen – Významný pokles Babiše

V říjnu by podle nejnovějšího volebního modelu agentury Ipsos vyhrál 1. kolo Petr Pavel se ziskem 27,9 procenta hlasů. Společně s ním by do druhého kola postoupil Andrej Babiš (23,3 %), Danuše Nerudová by s 16,9 procenta hlasů byla třetí. Oproti průzkumu v červenci zaznamenali Pavel a Nerudová nárůst preferencí, naopak u Babiše, který kandidaturu tehdy stále neohlásil, nastal významný pokles.

Babiš se v prezidentských průzkumech dál propadá Prezidentské volby

Volební průzkum září – 1. kolo by vyhrál Pavel

Růst Pavla vůči Babišovi zaznamenal zářijový model Medianu. Podle průzkumu by v 1. kole zvítězil generál Petr Pavel (24 %), na druhém místě by skončil Andrej Babiš (23,5 %). Třetí by se umístila Danuše Nerudová (10 %). Bylo to poprvé, kdy v průzkumech Pavel předstihl Babiše. Průzkum navíc ukázal, že Babiše by ve druhém kole porazil téměř každý z ostatních kandidátů.

Babiš sesazen. V 1. kole druhý, v 2. kole by ho porazil skoro každý Prezidentské volby

Volební průzkum srpen: Ve 2. kole by Babiše porazil Pavel

V srpnu zveřejnila agentura Median předvolební průzkum, podle kterého by 1. kolo voleb vyhrál Andrej Babiš. Druhý by skončil generál Petr Pavel. Ve druhém kole voleb by ale podle průzkumu Pavel (59,5 %) porazil Babiše (40,5 %). Danuše Nerudová by tehdy získala 7,5 %.

Model 2. kola: Pavel 59,5 %, Babiš 40,5 % Domácí

Volební průzkum červenec: Babiš první

V červenci 2022 provedla agentura Ipsos předvolební průzkum, podle kterého by 1. kolo voleb vyhrál Andrej Babiš. Přitom tehdy kandidaturu ještě neoznámil. Získal by 31,7 % hlasů, vedle něj by do druhého kola postoupil Petr Pavel, který by obdržel 23,8 % hlasů. Třetí Danuše Nerudová by si vysloužila 10,8 procent. Průzkum byl realizován mezi 30. červnem a 7. červencem.