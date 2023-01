Průzkum: Voliči Nerudové a Pavla by si ve druhém kolem vzájemně pomohli

Příznivci trojice nejvážnějších uchazečů o Hrad, jimiž jsou podle průzkumů Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel, již většinově mají plán pro případ, že by se jejich favorit nedostal do případného druhého kola prezidentské volby. Zatímco stoupenci Nerudové a Pavla by podpořili protikandidáta proti Babišovi, voliči šéfa hnutí ANO by v případě hypotetického souboje Nerudová–Pavel nejčastěji k volbám nešli. Plyne to z šetření agentury STEM/MARK.

Foto: Právo, Novinky Kandidáti na prezidenta. Zleva Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš

