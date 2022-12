Pavel podle průzkumu vede

Favoritem prezidentských voleb je podle volebního modelu agentury Median Petr Pavel se ziskem 28 procent v prvním kole volby. Ekonomka Danuše Nerudová by měla 27,5 procenta a Andrej Babiš by byl až třetí s 24,5 procent. Volební účast by byla 74 procent.

Foto: Právo, Novinky Kandidáti na prezidenta. Zleva Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš

Článek Senátor Pavel Fischer by získal 5,5 procenta, další senátor Marek Hilšer 5 procent a odborový předák Josef Středula 4 procenta. Kandidát SPD Jaroslav Bašta by získal 3,5 procenta, Tomáš Zima 1 procento a Karel Diviš 0,5 procenta. Pavel by Babiše ve druhém kole porazil v poměru 63:37, Nerudová 64:36. Nerudová by Pavla porazila 54:46 Průzkum proběhl od 8. do 19. prosince a zapojilo se do něj 1000 respondentů.