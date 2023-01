Babiš by podle modelu získal 27,9 procenta, Pavel 26,7 procenta a Nerudová 24,4 procenta.

Senátor pavel Fischer by obdržel 6,4 procenta, poslanec a kandidát SPD Jaroslav Bašta by dostal 5,4 procenta a další senátor Marek Hilšer by oslovil 3,4 procenta voličů.