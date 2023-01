Model z posledních dnů: První kolo pro Babiše, v závěsu Pavel

Podle volebního modelu společnosti Ipsos by v prvním kolem prezidentských voleb zvítězil předseda hnutí ANO Andrej Babiš se ziskem 28,6 procenta. Generál ve výslužbě Petr Pavel by dostal 27,8 procenta a ekonomka Danuše Nerudová by získala 24,6 procenta.

Foto: Právo, Novinky Kandidáti na prezidenta. Zleva Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš

