První kolo prezidentské volby by vyhrál Pavel

Ve druhém kole by Pavel Babiše porazil v poměru 58 ku 41, stejně tak Nerudovou (50/45), pokud by s ním ve finále skončila. Ovšem pokud by s Babišem skončila ve druhém kole Nerudová, i ona by ho celkem jasně porazila (57/41) . Televize výsledky průzkumu prezentovala před svou nedělní večerní debatou všech kandidátů.