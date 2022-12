V průzkumu vede Babiš, má přes 30 procent

Průzkum probíhal od 29. listopadu do 9. prosince a zúčastnilo se 2605 dotazovaných.

Vítězem prvního kola voleb by podle šetření byl šéf hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš se ziskem 30,1 procenta hlasů. Někdejší rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová by skončila na druhém místě s 26,5 procenta hlasů. Generál ve výslužbě Petr Pavel by od voličů dostal 23 procent, což by ho řadilo na třetí místo.

V druhém kole by Babiše porazili jak Nerudová, tak Pavel. Pokud by pak o prezidentský post svedli ve druhém kole bitvu Pavel a Nerudová, vítězkou by byla Nerudová se ziskem 56 procent hlasů.

S velkým odstupem se na čtvrté příčce umístil senátor Pavel Fischer se ziskem 6,2 procenta. Senátor Marek Hilšer by od voličů dostal 5,1 procenta, odborářský předák Josef Středula 3,9 procenta. Nerozhodnuto je zatím 34 procent voličů.

Zeman: Jediný Babiš má politickou zkušenost

Podle prezidenta Miloše Zemana se to však změní před druhým kole prezidentských voleb. „V druhém kole rozhodnou televizní diskuse, na ty se dívají miliony lidí a těch 30 procent nerozhodnutých si formuje svůj názor podle diskusí,“ řekl v nedělní Partii na CNN Prima News.

On sám však již jasno má, hodlá podpořit Andreje Babiše. „Jako jediný z těch tří favorizovaných kandidátů má Andrej Babiš politické zkušenosti. Netvrdím, že s ním ve všem souhlasím. Ale jako nechcete, aby vás operoval chirurg, který nevystudoval medicínu, tak nechcete, aby někdo bez politických zkušeností dělal prezidenta,“ zdůvodnil svůj krok Zeman.

K Babišovu tristnímu výkonu v nedávném televizním pořadu, kde bývalý premiér nebyl schopen odpovědět na triviální otázky, jako například co napsal Jaroslav Hašek či které planety jsou ve sluneční soustavě, Zeman řekl, že by se to měl doučit.

Podle posledního volebního modelu agentury Median zveřejněného 9. prosince vedla Nerudová s 28 procenty, druhý byl Babiš s 26,5 procenta a třetí Pavel s 23,5 procenta.