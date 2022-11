Do druhého kola prezidentských voleb by postoupili Babiš a Pavel

Do druhého kola prezidentských voleb by nyní postoupili předseda hnutí ANO Andrej Babiš a někdejší vysoký představitel armády Petr Pavel, vyplývá z volebního modelu Data Collect a Kantar, jehož výsledky v neděli zveřejnila Česká televize. Babiš by podle modelu získal v prvním volebním kole 27 procent hlasů, Pavel 26,5 procenta. Třetí by skončila Danuše Nerudová s 23,5 procenta hlasů.

Foto: Právo, ČTK Andrej Babiš (vlevo) a Petr Pavel

