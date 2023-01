Poslední průzkum před volbami: Pavel má náskok

Pro Pavla by hlasovalo téměř devět z deseti voličů Danuše Nerudové i Pavla Fischera a přibližně dvě třetiny voličů Marka Hilšera.

Babiš by naopak častěji čerpal podporu od Jaroslava Bašty, volit ho zvažuje téměř sedm z deseti jeho původních voličů.

Předpokládaná volební účast by byla 69 procent.

Průzkum proběhl od 20. do 22.ledna a zapojilo se do něj 1665 respondentů. Mělo by se jednat o poslední publikovaný průzkum před volbami, pondělí je posledním dnem, kdy je možné výsledky zveřejňovat.