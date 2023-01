PŘEHLEDNĚ: Jak probíhá druhé kolo prezidentských voleb

Druhé kolo se koná pouze v případě, že v prvním kole žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční počet platných hlasů. Poté soupeří dva kandidáti, kteří v 1. kole získali největší počet hlasů. Pokud se více kandidátů díky stejnému počtu hlasů dělí o první místo, postoupí všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Stejně by tomu bylo v případě, že by se dělili o místo druhé - tito kandidáti postoupí společně s osobou na prvním místě. Hypoteticky je tak možné, že do druhého kola postoupí i více než jen dva kandidáti, byť pravděpodobnost je malá.