Nechutné, poprava živnostníků, kritizuje opozice konsolidační balíček

„Jsem zklamaná z toho, co jsem viděla. Byla to zdlouhavá a plytká konference, velice těžko jsme se dostávali k informacím,“ kritizovala návrhy představené na vládní tiskové konferenci šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Výdaje státu mají během dvou let klesnout o 78,3 miliardy korun. Podle Schillerové to ale vláda nepředstavila konkrétně. „Zhruba polovinu dělají výdaje, polovina je na příjmové straně. Z výdajů má být téměř 70 procent u dotací, a proto se ptám, kde se vezmou. Vezme se to ze stavby škol, dopravní infrastruktury?“ řekla Schillerová Novinkám.

Balíček i důchodovou reformu kritizuje i Okamura. „Fialova vláda se rozhodla prudce zdražit životy všech občanů České republiky, všem firmám v České republice. Rozhodli se zvýšit věk odchodu do důchodu, snížit valorizaci důchodů a pro SPD je to absolutně nepřijatelné,“ řekl.

„Úplně mi tam chybí například ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. To by sice přineslo cca miliardu korun, ale určitě by to bylo důležité. Chybí mi i reforma exekucí, což renomovaní ekonomové odhadli na 12 miliard do rozpočtu,“ uvedl.