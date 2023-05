Vláda zrušila jednu sazbu DPH. Zůstanou dvě: 12 a 21 procent

Vlivem zeštíhlení DPH ze tří na dvě sazby dojde k přesunu některých položek mezi sazbami. Týkat se to bude například potravin, které se z původní 15procentní sazby přesunou do 12procentní sazby. O tom, že se snížení DPH skutečně propíše do cen v obchodech, nicméně někteří ekonomové pochybují.