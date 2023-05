Vyhrát v loterii už nebude takové terno, stát si vezme mnohem víc

Jedním z opatření, která vláda ve čtvrtek představila k ozdravení státního rozpočtu, je snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her ze současného milionu na 50 tisíc korun. Týká se to také loterií či kurzového sázení na sportovní utkání, kdy budou nově zdaněny už výhry převyšující 50 tisíc za rok. Provozovatelům vybraných hazardních her se má navíc navýšit daňová sazba ze současných 23 procent na 30.

Foto: Sazka Ilustrační foto