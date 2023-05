Teď hlavně nepovolit, uvedl Kalousek k vládnímu balíčku. Kritický Středula

„Každému z nás tam něco chybí a každého z nás tam něco bolí. Je to však maximum možného v rámci koaličního kompromisu. Proto pokládám za svou povinnost balíček podpořit, protože jeho alternativou je nic a neudržitelný rozpočet,“ uvedl Kalousek na Twitteru.

1/2 Vládní balíček: Každému z nás tam něco chybí a každého z nás tam něco bolí. Je to však maximum možného v rámci koaličního kompromisu. Proto pokládám za svou povinnost balíček podpořit, protože jeho alternativou je nic a neudržitelný rozpočet.

Podle něj je teď klíčové, aby vláda neustoupila tlakům na změkčení opatření. „Zejména těžké to bude v úsporách na mzdovém objemu. Ustupování by rozdrobilo cestu a zamlžilo cíl. Každý, komu záleží na stabilizaci rozpočtu a naší budoucnosti, by měl vládu povzbuzovat, aby celý balíček realizovala,“ uvedl.