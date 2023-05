Krabička cigaret by podražila minimálně o osm korun

Spotřební daň by se měla podle návrhu příští rok zvýšit o deset procent a o dalších pět procent každoročně v letech 2025 až 2027. U zahřívaného tabáku má růst příští rok o 15 procent a stejně až do roku 2027. Spotřební daň rostla už letos, kdy se krabička cigaret zdražovala o nejméně čtyři koruny.

Změny v dani by vedly k tomu, že příští rok krabička cigaret zdraží v průměru o nejméně osm až devět korun a u zahřívaného tabáku o tři až čtyři koruny, konečná cena ale bude záležet na jednotlivých výrobcích, uvedl Jiří Sochor mluvčí společnosti JTI International, která v ČR prodává mimo jiné cigarety Camel nebo Winston.

Spotřební daň doposud rostla v rámci daňového balíčku, se kterým přišla předchozí vláda Andreje Babiše (ANO). Daň podle něj stoupá v letech 2021 až 2023 zhruba o pět procent ročně. Nejvyšší skokové zdražení bylo v roce 2020, kdy se daň zvedla o deset procent. V roce 2022 daň na tabákové výrobky do státního rozpočtu přinesla 59,35 miliardy Kč, v roce 2021 to bylo 56,22 miliardy Kč.

Ekonom BH Securities Štěpán Křeček v lednu upozornil na to, že loňský výnos ze spotřební daně na tabák zůstal za očekáváním státu.

Podle vládního návrhu je nyní zahřívaný tabák zdaněn na zhruba pětinové úrovni oproti klasickému tabáku, v roce 2024 by se poměr měl zvednout na 29 procent.

Mluvčí JTI Sochor řekl, že plán vlády je ambiciózní vzhledem k tomu, že výběr spotřební daně v posledních letech stagnoval a spíše klesal. Uvedl, že to vedlo například k přiblížení cen cigaret v ČR k cenám v Německu. „Kvůli tomu se zásadně zmenšil objem prodaných cigaret na českých hranicích spotřebitelům z Německa – před čtyřmi lety to byla třetina trhu, dnes je to nejlépe deset procent,“ uvedl.