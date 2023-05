Jak se změní vaše daň z nemovitosti? Někde se zvýší jen o třetinu

Obcím bude i nadále náležet dosavadní inkaso daně, stát si vezme část, o kterou daň nově zvýší. Příští rok by měl státní rozpočet z této daně získat devět miliard korun, v roce 2025 pak 9,3 miliardy korun.

Sazba daně z nemovitosti se zvýší dvojnásobně. To, o kolik víc majitel zaplatí za konkrétní nemovitost, ale ovlivní místní koeficient, který se používá pro výpočet daně. „Uplatňuje-li obec místní koeficient ve výši 3, inkasuje trojnásobek základní sazby a zavedením státního koeficientu vzroste celková daň o třetinu,“ uvádí vládní materiál k balíčku.

Například v Černošicích, které patří k obcím s nejvyšší daní z nemovitosti, se za rodinný dům platí 2,5 až tři tisíce ročně. Příští rok by podle tohoto modelu daň vzrostla na 3300 Kč až 4000 Kč ročně plus by pak další roky došlo ještě k nárůstu o inflační koeficient.