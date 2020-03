Senátoři mimořádně jednají o opatřeních ke koronaviru

Senátoři by měli ve středu projednat třeba zákon týkající se ošetřovného. To se doposud vyplácelo jen po dobu devíti dnů a u dětí do 10 let. Sněmovna v úterý schválila, že by dávku ve výši 60 procent ze základu platu mohli dostávat rodiče dětí do 13 let za celou dobu, co budou školy kvůli koronaviru zavřené.