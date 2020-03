Otevírání dveří, dezinfekce. Dopravní podniky přijímají preventivní opatření proti koronaviru

Co se smí a nesmí po vyhlášení nouzového stavu

Samozřejmostí je i každodenní čištění vozů, a to koncentrovanějšími čistícími a dezinfekčními prostředky. Například v Praze využívají k čištění autobusů dezinfekci ozonem, který má účinně odstraňovat viry, bakterie i houby, a uvažuje rozšíření čištění i na soupravy metra.

Podle Sdružení dopravních podniků ČR jsou všechny dopravní podniky v případě rozšíření nákazy připraveny přijmout příslušná opatření a aktivovat krizové plány řízení. Stát už slíbil vyčlenit na pomoc dopravcům 100 milionů korun pro nákup dezinfekcí a ochranných pomůcek. Týkat se to bude nejen autobusové dopravy, ale i železniční.

Vláda ve čtvrtek vyhlásila nouzový stav, od pátečního rána zakázala až do odvolání shromáždění a veřejné i soukromé akce s účastí převyšující 30 osob. Pražský dopravní podnik už v reakci na to rozhodl o zavedení automatického otevírání dveří i pro autobusy kromě zastávek na znamení. Přední dveře pak zůstanou pro cestující zavřené. Podnik také zruší doplňkový hotovostní prodej jízdenek v městských autobusech a na přívozech. Lze očekávat, že přísnější opatření přijmou i další města.

„Podle našich současných informací by se nouzový stav vyhlášený vládou neměl dotknout městské hromadné dopravy. Zatím zvažujeme, zda přejít na prázdninové jízdní řády. Z hlediska malé obsazenosti by to dávalo smysl, na druhou stranu chceme, aby vozy nebyly přeplněné a cestující se v nich cítili lépe,” uvedla mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.