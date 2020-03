Obrněnce, rakety, děla, nebo pomoc lidem v krajní nouzi? Armáda chce 75 miliard

I když se vláda v minulosti pod tlakem amerického prezidenta Donalda Trumpa a NATO zavázala k razantnímu navyšování vojenského rozpočtu, teď je Česko v jiné, a to konkrétní válce, která vyžaduje nasazení veškerého národního úsilí.

Vojáci by se proto měli rychle smířit s tím, že k nim peníze ze státního rozpočtu potečou mnohem pomaleji, než jak ještě před měsícem počítali. Vždyť např. jen za nákup 210 bojových vozidel pěchoty chce dát armáda 52 miliard.

O svém úmyslu zmírnit růst obranného rozpočtu už podle svých slov mluvil s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO ). „Budeme to řešit v nejbližším čase,“ dodal.

Metnarovi se osekávání rozpočtu a stopka nákupům moc nelíbí. „Pořízení BVP je největší vyzbrojovací projekt, který je obsažen ve vládou schválené koncepci výstavby Armády ČR. Vybudování těžké brigády je také jedním z našich závazků vůči NATO. Pokud se o nákupu BVP má diskutovat, tak to musí být opět na vládní úrovni,“ napsal Právu Metnar .

Bude to stát strašně moc. Řešení koronaviru přijde podle Babiše na desítky miliard

Obrana chce letos rekordně nakupovat a podepsat smlouvy až za 75 miliard korun. Kromě pořízení BVP na obraně připravují nákup nových děl, ručních zbraní a raket krátkého dosahu. Podle mluvčího obrany Jana Pejška lze očekávat, že kvůli koronaviru se vyjednávání prodlouží. „Stejně jako celá země pracujeme v mimořádném režimu. To může mít dopad na harmonogram některých akvizic,“ řekl Právu. Dodal, že tento týden by mělo kolegium schválit podpis smluv na ruční zbraně a neprůstřelné vesty.

Pro zpomalení vojenských výdajů jsou ČSSD , KSČM , SPD a také piráti. Dlouhodobým kritikem horečného zbrojení je ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Hrozí nám, že budeme narvaní klasickými zbraněmi za spoustu miliard a budeme naprosto bezmocní proti aktuálním hrozbám,“ řekl v úterý Právu Zaorálek. Vojáci podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty počítají, že Česko splní slib, který dalo NATO, a že obranný rozpočet dosáhne dvou procent HDP do roku 2024. Před 14 dny na setkání armádních velitelů řekl: „Armáda v posledních letech trpěla dost. Léta zanedbávání a škrtů nechala z armády jen torzo, kostru, kterou teď musíme zase posílit.“

Zaorálek však odmítá za současných podmínek slepě trvat na slibu dvou procent. „Připomíná mi to tupé plánování za socialismu. Dnes státy střední Evropy stejně nakupují hlavně zastaralé americké zbraně,“ poznamenal. „Jediný smysl je, že tak podporujeme zbrojně průmyslový komplex USA , jak si přeje Donald Trump , a získáváme mlhavý příslib eventuální pomoci v případě našeho ohrožení,“ dodal ministr. Od USA ministerstvo obrany napřímo např. nakupuje 12 vrtulníků firmy Bell za 15 miliard korun. Česká vláda už poslala miliardu korun na vrtulníky jako zálohu. Vůli zvýšit armádní rozpočet během čtyř let ze současných 75 na 130 miliard korun zpochybnil před nedávnem i vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček .

Ekonomický expert pirátů Mikuláš Ferjenčík Právu na dotaz, zda by byl pro odsunutí velkých nákupů na obraně, napsal: „Osobně jsem pro, ale ještě jsme to na úrovni strany a klubu neprojednali.“

Naopak pravostředové strany by rozpočet obrany dál navyšovaly. „Sáhnout v krizi na rozpočet armády je receptem všech vlád. I my jsme takovou chybu udělali, tak by se z ní současná vláda měla poučit,“ řekl Právu poslanec TOP 09 Karel Schwarzenberg.