Neukázněnost lidí může zbrzdit uvolňování

Zatímco ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se v uplynulých dnech nechal slyšet, že by to mohlo být do léta, Prymula takový optimismus brzdí. Vojtěch řekl, že se v Česku podařilo zastavit nekontrolované šíření nemoci a země se může začít připravovat na návrat k běžnému životu.

Prymula ale odhaduje, že nošení roušek může být povinné do podzimu. „Může to být za horizont letních měsíců,“ řekl doslova. „Některá opatření jsou bolestivá, jiná méně, rouška je opatření, které jsme schopni po několik měsíců udržet,“ dodal.Další opatření podle něj chystá vláda zmírňovat ve čtrnáctidenních cyklech.

„Že budeme uvolňovat některá opatření, tak to neznamená, že virus zmizel. To za předpokladu, že všichni budou dodržovat standardní opatření, to znamená abychom od sebe měli dostatečnou vzdálenost, abychom nosili roušky a dodržovali hygienu. Pokud to budeme porušovat, tak je jasné, že nebudeme moci nic rozvolňovat,“ varoval náměstek. O dalším možném rozvolňování odmítá veřejně spekulovat i premiér Andrej Babiš (ANO). „Doufám, že kolegové z vlády budou mít nějakou mediální zdrženlivost,“ uvedl ve svém pravidelném nedělním hlášení nazvaném Čau lidi. Potvrdil tak Hamáčkova slova.