Johnson dostal v londýnské nemocnici kyslíkovou léčbu

Britský premiér Boris Johnson, jenž je od neděle hospitalizován, dostal podle listu The Times ihned po převezení do nemocnice kyslíkovou léčbu. Ta se používá mimo jiné u pacientů plicními chorobami. Johnson zůstane navzdory původním zprávám v nemocnici „tak dlouho, jak to bude potřeba”, uvedl v pondělí list The Guardian s odvoláním na vyjádření kanceláře předsedy vlády.