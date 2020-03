Horší, než když nám vyhořela kuchyně. Restaurace a hospody bojují o přežití

Restaurace La Farma na pražských Vinohradech za svoji krátkou existenci prochází již druhou závažnou krizí. Krátce poté, co poprvé otevřela, jí v květnu 2018 vyhořela úplně nová kuchyně.

„První týden ty emoce byly dost podobné,” uvedl majitel restaurace La Farma Michal Pagáč ke srovnání tehdejší události a současné krize po nuceném uzavření všech restaurací.

„Po tom požáru jsem ale měl možná zpočátku více energie krizi překonat. Pomáhala nám vidina, že brzy bude lépe, že budeme moct zase otevřít. V tomhle případě je naděje v nedohlednu, takže je to psychicky hodně náročné,“ řekl Novinkám Pagáč.

Všem restauracím a hospodám v důsledku opatření extrémně poklesly tržby. „Propad je opravdu zhruba o 98 procent, padáme na úplné dno. Pokud jde o zisk, tak momentálně jsme v mínusu,“ dodal.

Restaurace přesto nerezignovala. „Snažíme se. Máme výdejní okénko, pokoušíme se dělat rozvozy. Nicméně v tuto chvíli to nepokryje ani část nákladů. Spíše nám jde o to, abychom něco dělali, dále fungovali a pro naše stálé zákazníky připravili alespoň pár jídel. Ale nezachrání nás to,“ vysvětlil Pagáč.

Pokud brzy nedojde k uvolnění opatření, je majitel ohledně budoucnosti restaurace pesimistický. „Pokud bychom mohli otevřít a lidé by se nebáli chodit do restaurací, což by zvrátilo propad tržeb, přežili bychom. Pokud to půjde takhle dál, můžeme vydržet možná měsíc a pak budeme uvažovat, jestli má smysl dále prohlubovat ten průšvih,“ uzavřel.

Hospodský rozjel „pivní Uber“

Dušanu Makovskému, majiteli hospody Dno pytle na pražských Vinohradech, koronavirová krize a zavření hospod zásadně změnily denní rozvrh. Hospodu normálně otevíral v 16 hodin a měl otevřeno do noci. Teď je všechno jinak.

Kolem poledne otevírá „žíznivé okno“, kde si lze zakoupit čepované nebo lahvové pivo s sebou, odpoledne pak rozváží pivo štamgastům po celé Praze jako „pivní Uber“.

„Do hospody chodím před polednem. Převezmu lahvové a stáčím sudové pivo do PET lahví. Kolem čtvrté, páté hodiny odpoledne naložím auto a až do večera pivo rozvážím po celé Praze, teď už dokonce i v nejbližším okolí. Domů se dostanu tak v jedenáct, jdu spát a tímto způsobem to pokračuje dokola šest dní v týdnu,“ řekl Novinkám Makovský.

Hospodě momentálně podle Makovského pomáhá přežít skutečnost, že se od začátku zaměřuje především na stálé zákazníky z tuzemska. Tržby se jí však i přes prodej s sebou a rozvoz po Praze markantně propadly. „Jsem zhruba na pětině výtoče. Od pondělka do soboty jsem vytočil necelých 200 litrů piva a prodal kolem stovky lahví. To odpovídá jednomu lehce nadprůměrnému dni,“ upřesnil.

Rozvozy a prodejem s sebou si nicméně dokáže vydělat na nájem hospody a nejnutnější náklady. Pro sebe ale už nevydělá skoro nic. „Do rodinného rozpočtu to přispěje zcela minimální částkou. Na nějakou dovolenou peníze rozhodně nebudou, stejně jako nebudou finance na zaplacení někoho na výpomoc,“ vysvětluje Makovský.

„Teoreticky bych to mohl vydržet neomezeně dlouho, ale pokud by opatření pokračovala nadále, po třech měsících to nezvládnu fyzicky,“ dodal výčepní.

Tři sudy místo tří set

Makovský má v nabídce především piva z menších řemeslných pivovarů, jako je například plzeňský Raven nebo Zichovec z Kladenska. I tyto firmy teď procházejí těžkou zkouškou.

Raven se snaží o vlastní rozvoz piva v domovské Plzni, ale i v dalších městech republiky. „Hodně piva jsme dovezli do Prahy, odkud ho rozvážíme. Děláme něco podobného jako Dušan (Makovský ze Dna pytle),“ sdělil Novinkám spolumajitel pivovaru Ladislav Vrtiš. Na Facebooku tak přijímají objednávky i z Brna, Hradce Králové nebo Pardubic.

Také Ravenu výrazně klesl odbyt. „Odhaduju, že jsme zhruba na desetině normálního objemu. Normálně prodáváme zhruba 90 procent piva v sudech a deset procent v lahvích. Lahvový trh pro nás tedy není tak významný. Sudy teď bohužel v podstatě stojí. Minulý týden jsme zavezli tři sudy místo tří set,“ upřesnil Vrtiš.

Přesto chce pivovar přežít. „Rozhodli jsme se, že to budeme financovat z vlastních rezerv a úspor. Máme osmnáct zaměstnanců a všem jsme řekli, že je podržíme. Prodloužili jsme smlouvu i lidem ve zkušební době nebo těm, kterým smlouva končila. Slíbili jsme si, že si utáhneme opasky a společně to přežijeme,“ dodal.

Pivovar se podle Vrtišových odhadů propadá do silné ztráty a jeho provoz budou majitelé muset dotovat měsíčně zhruba půl milionem korun. „Pokud by opatření zůstala v současné formě, máme spočítáno, že vydržíme s penězi do srpna,“ řekl Novinkám Vrtiš.

Pokles tržeb pivovaru Zichovec podle vyjádření jednatele Ondřeje Husáka pro ČTK činil 75 procent. Pivovar zavedl rozvozy domů na standardních závozových trasách a chystá vlastní e-shop, který umožní pivo objednat i mimo závozové trasy.

„Zájem je obrovský, moc za to lidem děkujeme,” uvedl Husák. Pivovar navíc připravuje nový e-shop, který umožní pivo objednat i mimo závozové trasy.

Reakce zákazníků oceňuje i Vrtiš. „Ty reakce jsou naprosto úžasné. Píšou nám i lidé, že se máme zřídit transparentní účet, že nám budou posílat peníze. Když máme v rámci akce 11+1 dvanáctou lahev zdarma, spousta lidí to ze solidarity nechce a naopak se snaží dávat velká dýška. Většina zákazníků chápe, že potřebujeme podržet, a snaží se o to,“ dodal.

Nejvíce podniky stojí zaměstnanci

A co je největší náklad, na který si gastronomická zařízení musí vydělat?

„Největší položka jsou jednoznačně zaměstnanci. Teď se mluví o tom, že by to vláda měla do nějaké míry proplácet. My jsme museli všechny zaměstnance nechat doma a všechno děláme sami, do práce přijde jen jeden kuchař uvařit. Pokud nám stát na zaměstnance něco pošle, tak jim to předáme za to, že si je můžeme nechat, i když jsou doma,“ řekl Novinkám majitel La Farmy Michal Pagáč.

Makovský ze Dna pytle se musel rozloučit s většinou zaměstnanců. Vládní opatření, které má zaměstnavatelům pomoct zaplatit část lidí, aby je nemuseli propouštět, podle něj většině podniků v gastronomii nepomůže vzhledem k tomu, že většinou zaměstnávají lidi na dohodu.

Raven deklaroval, že propouštět nehodlá. Nicméně na státní pokrytí mezd zaměstnanců se Vrtiš dívá skepticky. „Je možné, že několik zaměstnanců by nám to pokrýt mohlo. Ale i tak ta ztráta bude obrovská. Finanční úlevy, o kterých se mluví, nejsou systematické. Jde o částečná řešení, takže nás to stejně bude bolet,“ uvedl Vrtiš.

Zichovec v Lounech a Zichovci na Kladensku zaměstnává zhruba dvě desítky lidí. Jeho jednatel Husák věří, že nikdo ze zaměstnanců nebude muset skončit.

Podle Makovského by restauracím také pomohlo, kdyby jim stát nějakou dobu odpustil DPH. „DPH odpovídá zhruba dvěma třetinám nájmu. Pokud by se hospodám umožnilo pokrýt ztráty tím, že by se jim nějakou dobu odpustilo DPH, bylo by to prospěšné,“ myslí si.

S krizí se potýkají také pivovary na Moravě

S krizí se potýkají také regionální pivovary na Moravě. Pivovar Vraník v Trnavě na Zlínsku rovněž rozváží pivo, ale jen do okolních obcí. Vedení pivovaru se rozhodlo i pro snížení ceny.

„Raději ho nalijeme do lidí než jinam,“ pousmála se majitelka pivovaru Slávka Vraníková.

„Pivo prodáváme v 1,5 litrových PET lahvích po třiceti korunách. Šli jsme dolů, normálně jej prodáváme za 45 až 50 korun,“ dodala.

Výrobu nového piva zastavil i sládek zlínského Pivovaru Malenovice Martin Velísek. Místo do beček nyní čepuje pěnivý mok také do PET lahví.

„Máme asi deset druhů čerstvého piva, a to asi na dva měsíce, vyčkáváme. Co bude dál, uvidíme,“ pokrčil rameny zlínský sládek.